Resultados de la Quiniela de Chubut del martes 16 de septiembre
Previa
A la cabeza salió el número 2999. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 2999
2 - 5710
3 - 2288
4 - 2394
5 - 8342
6 - 8992
7 - 2214
8 - 5513
9 - 6989
10 - 2615
11 - 7637
12 - 2229
13 - 2717
14 - 3768
15 - 3742
16 - 1251
17 - 4515
18 - 6892
19 - 3712
20 - 6002
