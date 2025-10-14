Estos son los resultados del martes 14 de octubre de la Quiniela de Chubut

Vespertina

A la cabeza salió el número 5355. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5355

2 - 2663

3 - 3333

4 - 9718

5 - 277

6 - 506

7 - 2277

8 - 5063

9 - 3094

10 - 7719

11 - 3374

12 - 5284

13 - 3655

14 - 6491

15 - 5863

16 - 1409

17 - 2024

18 - 4918

19 - 763

20 - 362



Matutina

A la cabeza salió el número 2688. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2688

2 - 3221

3 - 1370

4 - 7619

5 - 659

6 - 5540

7 - 7993

8 - 1300

9 - 5700

10 - 4228

11 - 9460

12 - 9411

13 - 9307

14 - 1001

15 - 9501

16 - 9313

17 - 2037

18 - 3310

19 - 1346

20 - 630



Primera

A la cabeza salió el número 9283. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9283

2 - 3873

3 - 7223

4 - 7810

5 - 3675

6 - 1141

7 - 9862

8 - 4066

9 - 3771

10 - 4056

11 - 4974

12 - 3690

13 - 7694

14 - 1348

15 - 5409

16 - 4681

17 - 8648

18 - 3972

19 - 9080

20 - 7770



Previa

A la cabeza salió el número 2136. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2136

2 - 1052

3 - 8305

4 - 6427

5 - 7916

6 - 1231

7 - 6095

8 - 8302

9 - 3277

10 - 386

11 - 5121

12 - 6628

13 - 8165

14 - 2995

15 - 6594

16 - 7084

17 - 1045

18 - 7934

19 - 5483

20 - 8172

