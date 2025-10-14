Estos son los resultados del martes 14 de octubre de la Quiniela de Chubut

Vespertina

A la cabeza salió el número 5355. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5355
2 - 2663
3 - 3333
4 - 9718
5 - 277
6 - 506
7 - 2277
8 - 5063
9 - 3094
10 - 7719
11 - 3374
12 - 5284
13 - 3655
14 - 6491
15 - 5863
16 - 1409
17 - 2024
18 - 4918
19 - 763
20 - 362

Matutina

A la cabeza salió el número 2688. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2688
2 - 3221
3 - 1370
4 - 7619
5 - 659
6 - 5540
7 - 7993
8 - 1300
9 - 5700
10 - 4228
11 - 9460
12 - 9411
13 - 9307
14 - 1001
15 - 9501
16 - 9313
17 - 2037
18 - 3310
19 - 1346
20 - 630

Primera

A la cabeza salió el número 9283. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9283
2 - 3873
3 - 7223
4 - 7810
5 - 3675
6 - 1141
7 - 9862
8 - 4066
9 - 3771
10 - 4056
11 - 4974
12 - 3690
13 - 7694
14 - 1348
15 - 5409
16 - 4681
17 - 8648
18 - 3972
19 - 9080
20 - 7770

Previa

A la cabeza salió el número 2136. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 2136
2 - 1052
3 - 8305
4 - 6427
5 - 7916
6 - 1231
7 - 6095
8 - 8302
9 - 3277
10 - 386
11 - 5121
12 - 6628
13 - 8165
14 - 2995
15 - 6594
16 - 7084
17 - 1045
18 - 7934
19 - 5483
20 - 8172

