Estos son los resultados del martes 12 de agosto de la Quiniela de Chubut

Nocturna

A la cabeza salió el número 9940. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9940

2 - 711

3 - 2298

4 - 675

5 - 2650

6 - 7972

7 - 1529

8 - 5107

9 - 2961

10 - 9647

11 - 6605

12 - 1812

13 - 9518

14 - 3704

15 - 3273

16 - 8758

17 - 3894

18 - 9037

19 - 9535

20 - 7389



Vespertina

A la cabeza salió el número 3025. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3025

2 - 6431

3 - 8324

4 - 2228

5 - 3022

6 - 5309

7 - 5333

8 - 8591

9 - 1257

10 - 9083

11 - 9504

12 - 6340

13 - 7094

14 - 5819

15 - 8968

16 - 1716

17 - 8648

18 - 9248

19 - 1625

20 - 9767



Matutina

A la cabeza salió el número 3946. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3946

2 - 1728

3 - 5952

4 - 2209

5 - 4401

6 - 3829

7 - 163

8 - 8652

9 - 1771

10 - 6041

11 - 8088

12 - 9851

13 - 930

14 - 9527

15 - 9426

16 - 470

17 - 5594

18 - 7063

19 - 1642

20 - 1641



Resultados de la Quiniela de Neuquén del lunes 16 de diciembre

Primera

A la cabeza salió el número 7028. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7028

2 - 5629

3 - 2869

4 - 1473

5 - 3211

6 - 8312

7 - 9420

8 - 4493

9 - 9040

10 - 717

11 - 6740

12 - 3292

13 - 8989

14 - 2553

15 - 8174

16 - 8352

17 - 1624

18 - 2175

19 - 102

20 - 3664



Previa

A la cabeza salió el número 8086. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 8086

2 - 3997

3 - 9688

4 - 6596

5 - 1393

6 - 9237

7 - 5435

8 - 8410

9 - 1744

10 - 4406

11 - 3453

12 - 7290

13 - 8100

14 - 7602

15 - 8703

16 - 7570

17 - 5790

18 - 8183

19 - 146

20 - 9368

