Resultados de la Quiniela de Chubut del martes 12 de agosto
Nocturna
A la cabeza salió el número 9940. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9940
2 - 711
3 - 2298
4 - 675
5 - 2650
6 - 7972
7 - 1529
8 - 5107
9 - 2961
10 - 9647
11 - 6605
12 - 1812
13 - 9518
14 - 3704
15 - 3273
16 - 8758
17 - 3894
18 - 9037
19 - 9535
20 - 7389
Vespertina
A la cabeza salió el número 3025. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3025
2 - 6431
3 - 8324
4 - 2228
5 - 3022
6 - 5309
7 - 5333
8 - 8591
9 - 1257
10 - 9083
11 - 9504
12 - 6340
13 - 7094
14 - 5819
15 - 8968
16 - 1716
17 - 8648
18 - 9248
19 - 1625
20 - 9767
Matutina
A la cabeza salió el número 3946. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 3946
2 - 1728
3 - 5952
4 - 2209
5 - 4401
6 - 3829
7 - 163
8 - 8652
9 - 1771
10 - 6041
11 - 8088
12 - 9851
13 - 930
14 - 9527
15 - 9426
16 - 470
17 - 5594
18 - 7063
19 - 1642
20 - 1641
Primera
A la cabeza salió el número 7028. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 7028
2 - 5629
3 - 2869
4 - 1473
5 - 3211
6 - 8312
7 - 9420
8 - 4493
9 - 9040
10 - 717
11 - 6740
12 - 3292
13 - 8989
14 - 2553
15 - 8174
16 - 8352
17 - 1624
18 - 2175
19 - 102
20 - 3664
Previa
A la cabeza salió el número 8086. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 8086
2 - 3997
3 - 9688
4 - 6596
5 - 1393
6 - 9237
7 - 5435
8 - 8410
9 - 1744
10 - 4406
11 - 3453
12 - 7290
13 - 8100
14 - 7602
15 - 8703
16 - 7570
17 - 5790
18 - 8183
19 - 146
20 - 9368