Estos son los resultados del lunes 29 de septiembre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 331. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 331

2 - 4927

3 - 1925

4 - 7033

5 - 6842

6 - 8011

7 - 3777

8 - 8567

9 - 2673

10 - 5017

11 - 2223

12 - 3998

13 - 4707

14 - 2953

15 - 7803

16 - 3108

17 - 335

18 - 3458

19 - 1122

20 - 1669

