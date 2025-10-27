Resultados de la Quiniela de Chubut del lunes 27 de octubre
Previa
A la cabeza salió el número 1019. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1019
2 - 3913
3 - 3130
4 - 7959
5 - 8304
6 - 7241
7 - 7991
8 - 8927
9 - 1030
10 - 7111
11 - 8496
12 - 1087
13 - 8476
14 - 873
15 - 3512
16 - 7346
17 - 4919
18 - 7267
19 - 9902
20 - 145
