Estos son los resultados del lunes 27 de octubre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 1019. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1019

2 - 3913

3 - 3130

4 - 7959

5 - 8304

6 - 7241

7 - 7991

8 - 8927

9 - 1030

10 - 7111

11 - 8496

12 - 1087

13 - 8476

14 - 873

15 - 3512

16 - 7346

17 - 4919

18 - 7267

19 - 9902

20 - 145

