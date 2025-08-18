Resultados de la Quiniela de Chubut del lunes 18 de agosto
Chequeá los números ganadores de este lunes 18 de agosto
Estos son los resultados del lunes 18 de agosto de la Quiniela de Chubut
Previa
A la cabeza salió el número 370. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 370
2 - 3422
3 - 2826
4 - 4208
5 - 2478
6 - 5759
7 - 8922
8 - 8725
9 - 9613
10 - 9052
11 - 6659
12 - 3004
13 - 1557
14 - 494
15 - 3200
16 - 5339
17 - 799
18 - 1920
19 - 5424
20 - 9278
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
RÍO NEGRO
Un nene patagónico fue anotado con un nombre que no se registraba hace 85 años en Argentina
Después de más de ocho décadas sin aparecer en los registros civiles del país, un nene volvió a llevar uno de los nombres más singulares en la historia argentina.
No disponible sin conexión
Economía
Créditos ANSES: paso a paso, cómo pedir tu préstamo online y devolverlo en 72 meses
El beneficio se gestiona desde el celular o la computadora, permite elegir montos y cuotas de acuerdo a los ingresos, y ofrece la posibilidad de devolverlo en hasta seis años.
No disponible sin conexión
ECONOMÍA
Empleadas domésticas: aumento, bono extraordinario y nuevo sistema de aportes en agosto de 2025
A partir del octavo mes del año, rigen tres grandes cambios para reforzar la estabilidad y dignidad del personal de casas particulares.
No disponible sin conexión
SOLIDARIDAD EN COMODORO
Lo despidieron del petróleo y ahora no tiene cómo mantener a su familia: sus vecinos organizan una rifa para ayudarlo
Tras perder su puesto, se trasladó a Neuquén, donde obtuvo un empleo temporal que no le renovaron. La crisis del sector limita sus oportunidades de reinsertarse, y su familia atraviesa un duro momento.
No disponible sin conexión