Estos son los resultados del jueves 7 de agosto de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 5779. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5779
2 - 6712
3 - 8728
4 - 3169
5 - 6444
6 - 1855
7 - 145
8 - 1050
9 - 3873
10 - 9861
11 - 2198
12 - 1558
13 - 7690
14 - 7361
15 - 2559
16 - 470
17 - 3164
18 - 1711
19 - 21
20 - 5670

