Estos son los resultados del jueves 7 de agosto de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 5779. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 5779

2 - 6712

3 - 8728

4 - 3169

5 - 6444

6 - 1855

7 - 145

8 - 1050

9 - 3873

10 - 9861

11 - 2198

12 - 1558

13 - 7690

14 - 7361

15 - 2559

16 - 470

17 - 3164

18 - 1711

19 - 21

20 - 5670

