Resultados de la Quiniela de Chubut del jueves 25 de septiembre
Previa
A la cabeza salió el número 6835. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 6835
2 - 4724
3 - 7364
4 - 1762
5 - 5900
6 - 9365
7 - 134
8 - 748
9 - 1814
10 - 7260
11 - 5400
12 - 2983
13 - 6985
14 - 8075
15 - 5801
16 - 7483
17 - 2007
18 - 3153
19 - 6325
20 - 6040
