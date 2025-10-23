Resultados de la Quiniela de Chubut del jueves 23 de octubre
Chequeá los números ganadores de este jueves 23 de octubre
Estos son los resultados del jueves 23 de octubre de la Quiniela de Chubut
Previa
A la cabeza salió el número 1210. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1210
2 - 6634
3 - 890
4 - 6557
5 - 8324
6 - 7824
7 - 3709
8 - 7501
9 - 5424
10 - 8991
11 - 2878
12 - 8513
13 - 9957
14 - 502
15 - 5700
16 - 379
17 - 6152
18 - 3084
19 - 9840
20 - 7652
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
IMPACTANTE
Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta
La investigación podría marcar la ruta del vehículo y acercarse a los últimos tramos antes de que la camioneta quede “cerrada y empantanada”.
No disponible sin conexión
NACIONALES
Buscan sancionar una ley para ayudar a las personas que están “sobreendeudadas”: de qué se trata
El proyecto busca dar un respiro a más de 11 millones de argentinos sobreendeudados, ofreciendo un procedimiento judicial especial que permite reorganizar deudas, negociar planes de pago o, en casos extremos, cancelar obligaciones impagables
No disponible sin conexión
Búsqueda
Encontraron una fogata abandonada y focalizan los rastrillajes de la pareja de Comodoro alrededor de esa pista
Mientras la policía provincial dispondrá en las próximas horas el uso de perros para sumar a las búsquedas en distintos puntos de la zona donde apareció la camioneta de la pareja, una nueva pista hizo que la investigación se focalice en otra área.
No disponible sin conexión
CERRO DRAGÓN
Un pozo de 3.700 metros, expertos internacionales y simuladores: así será la perforación que puede cambiar el futuro de la cuenca
Los trabajos comenzarán en noviembre y se realizarán en dos etapas. “Estamos confiados en que nos dará buenos resultados”, dijo Tomás Catzman, vicepresidente de Operaciones de PAE en el Golfo San Jorge. La empresa también anunció un plan de recuperación terciaria a través de la construcción de 17 proyectos de inyección de polímeros.
No disponible sin conexión