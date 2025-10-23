Estos son los resultados del jueves 23 de octubre de la Quiniela de Chubut

Previa

A la cabeza salió el número 1210. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1210
2 - 6634
3 - 890
4 - 6557
5 - 8324
6 - 7824
7 - 3709
8 - 7501
9 - 5424
10 - 8991
11 - 2878
12 - 8513
13 - 9957
14 - 502
15 - 5700
16 - 379
17 - 6152
18 - 3084
19 - 9840
20 - 7652

