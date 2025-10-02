Estos son los resultados del jueves 2 de octubre de la Quiniela de Chubut

Matutina

A la cabeza salió el número 3001. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3001

2 - 7850

3 - 2467

4 - 3485

5 - 2218

6 - 6771

7 - 7202

8 - 7836

9 - 8745

10 - 3573

11 - 449

12 - 5341

13 - 9749

14 - 4940

15 - 8586

16 - 1417

17 - 5687

18 - 6105

19 - 7681

20 - 3580



Primera

A la cabeza salió el número 3820. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 3820

2 - 5920

3 - 6058

4 - 5760

5 - 9843

6 - 3766

7 - 2362

8 - 3114

9 - 8335

10 - 444

11 - 218

12 - 8842

13 - 2562

14 - 3179

15 - 1020

16 - 2206

17 - 7590

18 - 1689

19 - 788

20 - 7442



Previa

A la cabeza salió el número 7117. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 7117

2 - 4410

3 - 5118

4 - 443

5 - 5647

6 - 4836

7 - 2408

8 - 4845

9 - 7982

10 - 777

11 - 3542

12 - 9298

13 - 8517

14 - 1850

15 - 9087

16 - 3509

17 - 2083

18 - 7157

19 - 4403

20 - 8838

