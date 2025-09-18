Resultados de la Quiniela de Chubut del jueves 18 de septiembre
Primera
A la cabeza salió el número 9972. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9972
2 - 9591
3 - 5929
4 - 4265
5 - 8640
6 - 7729
7 - 6172
8 - 9658
9 - 872
10 - 8026
11 - 4225
12 - 6081
13 - 2279
14 - 2125
15 - 7085
16 - 1225
17 - 5319
18 - 1769
19 - 3357
20 - 517
Previa
A la cabeza salió el número 1768. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 1768
2 - 310
3 - 990
4 - 5177
5 - 9072
6 - 8708
7 - 9461
8 - 9971
9 - 2084
10 - 1340
11 - 6912
12 - 7226
13 - 4725
14 - 8605
15 - 5321
16 - 6228
17 - 6965
18 - 7618
19 - 963
20 - 1108
