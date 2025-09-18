Estos son los resultados del jueves 18 de septiembre de la Quiniela de Chubut

Primera

A la cabeza salió el número 9972. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 9972

2 - 9591

3 - 5929

4 - 4265

5 - 8640

6 - 7729

7 - 6172

8 - 9658

9 - 872

10 - 8026

11 - 4225

12 - 6081

13 - 2279

14 - 2125

15 - 7085

16 - 1225

17 - 5319

18 - 1769

19 - 3357

20 - 517



Previa

A la cabeza salió el número 1768. Estos son los todos los números sorteados:

1 - 1768

2 - 310

3 - 990

4 - 5177

5 - 9072

6 - 8708

7 - 9461

8 - 9971

9 - 2084

10 - 1340

11 - 6912

12 - 7226

13 - 4725

14 - 8605

15 - 5321

16 - 6228

17 - 6965

18 - 7618

19 - 963

20 - 1108

