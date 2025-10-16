Resultados de la Quiniela de Chubut del jueves 16 de octubre
Chequeá los números ganadores de este jueves 16 de octubre
Estos son los resultados del jueves 16 de octubre de la Quiniela de Chubut
Primera
A la cabeza salió el número 7806. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 7806
Previa
A la cabeza salió el número 799. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 799
2 - 2016
3 - 6571
4 - 1753
5 - 416
6 - 715
7 - 3542
8 - 8577
9 - 7417
10 - 359
11 - 1712
12 - 7301
13 - 1357
14 - 7261
15 - 9732
16 - 2440
17 - 6825
18 - 1
19 - 9309
20 - 2259
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El Gobierno derogó una norma histórica que afectará directamente los sueldos de los empleados permanentes del Estado
La medida, publicada en el Boletín Oficial, elimina la equiparación de sueldos entre trabajadores permanentes y contratados del Estado. El Ejecutivo argumenta una “revisión normativa”, pero el cambio podría implicar una mayor pérdida salarial para miles de empleados públicos.
No disponible sin conexión
OFICIAL
Argentina tendrá un fin de semana largo de cuatro días en 2025: cuándo será el próximo feriado
Luego del fin de semana largo de octubre, gran parte de los argentinos observa el calendario que brindará el último finde XXL.
No disponible sin conexión
ALERTA
Atacaron a balazos la oficina judicial de Comodoro Rivadavia: nueve personas fueron detenidas
Alrededor de las 8 de la mañana se registró un tiroteo en la avenida Portugal, en un episodio ocurrido entre dos familias reconocidas y conflictivas de la ciudad.
No disponible sin conexión
CONTROLES EXIGENTES
Santa Cruz detectó más de 500 personas no residentes en el primer día de la ley 90-10: “Tienen que dejar el sueldo acá”
Con el inicio de rigurosos controles en rutas, aeropuertos y yacimientos, la provincia busca terminar con el uso de domicilios falsos y garantizar que el 90% de los puestos queden para santacruceños. Tras detectar cientos de trabajadores chubutenses, Vidal remarcó que “miles vienen de afuera, pero el recurso es de los santacruceños”.
No disponible sin conexión