Resultados de la Quiniela de Chubut del jueves 14 de agosto
Primera
A la cabeza salió el número 9699. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 9699
2 - 9436
3 - 5615
4 - 2120
5 - 8650
6 - 5494
7 - 5060
8 - 4269
9 - 3560
10 - 715
11 - 8027
12 - 9480
13 - 170
14 - 7876
15 - 7652
16 - 6470
17 - 4424
18 - 1011
19 - 1874
20 - 3896
Previa
A la cabeza salió el número 801. Estos son los todos los números sorteados:
1 - 801
2 - 4243
3 - 5543
4 - 8472
5 - 4816
6 - 3377
7 - 9343
8 - 4590
9 - 5161
10 - 4162
11 - 1688
12 - 3103
13 - 9561
14 - 8594
15 - 1634
16 - 1062
17 - 1830
18 - 9684
19 - 1794
20 - 5239
