En Argentina, los juegos de azar como la quiniela, la lotería y el Quini 6 forman parte del entramado cultural cotidiano. Más allá del entretenimiento, miles de personas participan a diario con la esperanza de cambiar su realidad económica de un día para otro.

A lo largo del país, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos, las agencias de lotería funcionan como espacios donde la ilusión se juega en cada boleta.

En tiempos de crisis o incertidumbre económica, la participación en estos sorteos suele intensificarse. La posibilidad de obtener una suma millonaria con una apuesta mínima representa una tentadora salida para muchos. Aunque las probabilidades son bajas, el solo hecho de imaginar ese golpe de suerte mantiene viva la expectativa de millones de argentinos.

El aeropuerto de Trelew suma nuevos vuelos y más frecuencias desde octubre

Y esta vez, la suerte volvió a golpear fuerte en la Patagonia. En medio de un contexto económico desafiante, un apostador de la ciudad de Trelew, Chubut, se convirtió en millonario tras acertar los seis números del sorteo del Quini 6 realizado el miércoles 20 de agosto.

El afortunado o afortunada se llevó un total de $1.514.811.387,60, correspondiente al pozo acumulado de la modalidad Tradicional. La jugada ganadora estuvo compuesta por los números: 05 – 14 – 16 – 18 – 32 – 42.

En tanto, los siguientes números sorteados fueron: La Segunda → 08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44

Revancha → 10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44

Siempre Sale → 27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 44

Fue a la casa de su ex, le dio una paliza y terminó detenido: fue liberado a pesar de sus antecedentes

CUÁNTO DINERO LE DESCONTARÁN AL GANADOR

De acuerdo con la Ley 20.630, los premios de juegos de azar están gravados con un impuesto del 31% sobre el 90% del monto total, dado que el 10% restante se considera reintegro no imponible. En este caso, la base imponible es de aproximadamente $1.404 millones, sobre la cual se aplica la retención fiscal. Así, ARCA descontará cerca de $435,2 millones, por lo que el ganador de Chubut cobrará un monto neto aproximado de $1.124,7 millones.

La deducción se realiza automáticamente por el organizador del sorteo, conforme a la normativa vigente, lo que permite que el premio sea entregado directamente al ganador sin trámites adicionales. Este procedimiento es estándar en todas las jurisdicciones y modalidades administradas por las loterías provinciales.

Desestimaron la denuncia por abuso sexual contra el intendente de Trelew

UN VECINO DE COMODORO GANÓ MÁS DE $244 MILLONES EN EL QUINI 6

En junio de 2025, se dio otro caso similar, donde un hombre de la ciudad de Comodoro Rivadavia ganó $244.300.000 en el Quini 6. El afortunado se quedó con el pozo del “Siempre sale” con los números 06 - 07 - 28 - 33 - 39 - 42.

El agenciero que vendió el boleto ganador contó que el afortunado es un cliente habitual y que se acercó hasta el local el lunes por la tarde para corroborar que se había quedado con el impactante pozo.

“Es un cliente que viene habitualmente miércoles y sábado o viernes. Los números son siempre los mismos”, contó César, dueño de la agencia 6025, ubicada en Avenida John F. Kennedy al 2200.

Impactante accidente en Chubut: chocó contra un camión estacionado en doble fila y revelaron el sorpresivo motivo

Con información de Canal 12 y MDZ Online, redactada y editada por un periodista de ADNSUR