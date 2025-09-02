En un contexto económico complejo, muchos argentinos siguen recurriendo a la lotería y los juegos de azar como una esperanza de cambio rápido. Más que una apuesta, para muchos se trata de un ritual cargado de ilusión, una pequeña inversión con la mirada puesta en un golpe de suerte que lo transforme todo.

En ese marco, los sorteos como el Quini 6 siguen ganando protagonismo. Esta vez, la fortuna tocó la puerta de un vecino de El Maitén, Chubut, que acertó los números del Sale o Sale y se llevó $26 millones de pesos. La historia detrás del premio, como suele ocurrir, combina constancia, sorpresa y emoción.

En tanto, el billete ganador fue vendido en la Agencia N° 8001, a cargo de Sergio Guajardo. “Esto es la concreción de un sueño para el afortunado y un momento muy especial para la comunidad”, destacaron desde Lotería del Chubut. El delegado en Esquel, Matías Peláez, confirmó la noticia y celebró el impacto positivo: “Estamos más que contentos porque esto demuestra la transparencia de los juegos”, reconoció.

Respecto al cobro del premio, Peláez sostuvo se encuentran contentos y que “debe acercarse a la delegación para realizar los trámites necesarios para el depósito”.

El ganador se llama Gerónimo Hunko, un reconocido vecino de El Maitén que trabaja como empleado en La Trochita, el emblemático tren turístico de Chubut. “Es un muy buen premio”, señaló en diálogo con la prensa. “Agradezco la confianza de Sergio Guajardo”, añadió. Por último, reveló cuál fue la clave detrás del premio: “Juego los mismos números hace dos años”.

QUINI 6: UN APOSTADOR DE TRELEW GANÓ $1.514 MILLONES

Hace menos de un mes, otro chubutense ganó un importante premio en el Quini 6. El pasado 20 de agosto, un apostador de la ciudad de Trelew, Chubut, se convirtió en millonario tras acertar los seis números del sorteo del Quini 6. El afortunado o afortunada se llevó un total de $1.514.811.387,60, correspondiente al pozo acumulado de la modalidad Tradicional. La jugada ganadora estuvo compuesta por los números: 05 – 14 – 16 – 18 – 32 – 42.

En tanto, los siguientes números sorteados fueron: La Segunda → 08 - 23 - 24 - 38 - 39 - 44

Revancha → 10 - 16 - 23 - 34 - 38 - 44

Siempre Sale → 27 - 30 - 33 - 34 - 42 - 44

CUÁNTO DINERO LE DESCONTARÁN AL GANADOR

De acuerdo con la Ley 20.630, los premios de juegos de azar están gravados con un impuesto del 31% sobre el 90% del monto total, dado que el 10% restante se considera reintegro no imponible. En este caso, la base imponible es de aproximadamente $1.404 millones, sobre la cual se aplica la retención fiscal. Así, ARCA descontará cerca de $435,2 millones, por lo que el ganador de Chubut cobrará un monto neto aproximado de $1.124,7 millones.

La deducción se realiza automáticamente por el organizador del sorteo, conforme a la normativa vigente, lo que permite que el premio sea entregado directamente al ganador sin trámites adicionales. Este procedimiento es estándar en todas las jurisdicciones y modalidades administradas por las loterías provinciales.

Con información de EQS Notas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR