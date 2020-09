CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La iniciativa presentada por la Diputada Nacional por Córdoba Brenda Austin (UCR) busca que se declare la “Emergencia del Sistema Educativo Nacional” en todos los niveles y modalidades para el ciclo lectivo 2020 y 2021. También apunta a considerar a la educación como actividad esencial.

El proyecto propone crear un marco normativo integral para garantizar el acceso equitativo a la educación y a la conectividad, con atención especial para estudiantes en riesgo de abandono escolar, jardines de primera infancia, designaciones de docentes suplentes, y transportistas escolares.

La iniciativa fue acompañada por los diputados del Interbloque de Juntos por el Cambio Albor Cantard, Marcela Campagnoli, Silvia Lospennato, Maximiliano Ferraro, Jose Luis Riccardo, Emiliano Yacobitti, Federico Zamarbide, Alejandro Cacace, Lorena Matzen, Fabio Quetglas, Gonzalo del Cerro, Camila Crescimbeni, Gustavo Menna, Claudia Najul, Pablo Torello, Gerardo Cipolini, Héctor Stefani,. Jorge Enríquez, Carlos Fernandez, Diego Mestre y Adriana Cáceres.

"La marca que distingue a la educación en Argentina es la desigualdad y la inequidad. La pandemia no ha hecho más que agravarlas", sostuvo Austin y profundizó: "No poner en el centro de la escena lo que está pasando con la educación muestra a las claras nuestra incapacidad de pensar en el futuro inmediato".

Uno de los principales objetivos del proyecto es atender el abandono escolar, como así también aportar criterios de equidad para reducir las desigualdades, achicar la brecha digital y asegurar la accesibilidad. "El sistema educativo argentino enfrenta uno de los desafíos más grandes de su historia, mantener y sostener la continuidad pedagógica ante un contexto de profunda incertidumbre", dijo al respecto la diputada.

"Proponemos la creación de un Programa de detección y acompañamiento a estudiantes en riesgo de abandono, y la creación de Becas de Conectividad", sostuvo. Según el Informe Preliminar de Encuesta a Hogares - Continuidad pedagógica en el marco del aislamiento, realizado por el Ministerio de Educación, el 10% de los 10.360.700 de estudiantes que asistían a comienzos de 2020 al nivel inicial, primario y secundario en nuestro país, no van a volver a la escuela o dudan de hacerlo. Eso representa a más de un millón de jóvenes.

"Uno de cada cinco alumnos/as de primaria no tiene acceso a Internet. En el norte de Argentina casi dos de cinco. Y en las familias pobres uno de cada dos. En el otro extremo la realidad de familias donde hay un solo dispositivo para todos los integrantes: leer las consignas, abrir un video, bajar un PDF, a veces se convierte en misión imposible. A mitad de mes, cuando se van quedando sin datos, aparece el silencio", explicó Austin.

El proyecto propone "Acceso Equitativo a la Conectividad y a los Recursos Tecnológicos” a través de medidas como la liberación de paquetes de datos de internet y telefonía móvil, y la creación de un Programa de Becas de Conectividad que consiste en la adjudicación de dispositivos que garanticen la provisión de Internet (chips, módems u otros) y/o de dispositivos tecnológicos (tablet, netbook o similar).

Respecto a los jardines maternales, el proyecto propone declarar la emergencia educativa de los Jardines de Primera Infancia y de todas las Instituciones que realizan tareas educativas y de cuidado de niños y niñas durante su primera infancia. Entre otras, el texto propone la creación de un “Ingreso de Emergencia no reintegrable” para jardines, asignaciones compensatorias salariales y exención de contribuciones patronales.

"Debido a la drástica baja en el pago de la matrícula, están cerrando a tiempo de pandemia, y son considerados una suerte de híbrido que el Estado ignora: no reciben la ayuda para instituciones educativas y tampoco para las Pymes", sostuvo la legisladora.

La iniciativa dedica un apartado especial a los y las docentes suplentes, quienes no perciben salarios ni acceso a la cobertura de las obras sociales. El proyecto dispone de la creación de un “Ingreso de Emergencia no reintegrable”, equivalente al IFE, para aquellas docentes que por problemas de carga y cruce de datos no hubieran podido percibirlo.

Al mismo tiempo, la iniciativa garantiza el acceso a los medios tecnológicos requeridos para el desarrollo de las actividades académicas virtuales y establece que en los casos en que el Ministerio de Educación de la Nación deba proceder a designar docentes (para cumplir tareas de apoyo o asistencia en el Programa de Detección y Acompañamiento de Estudiantes en Riesgo de Abandono Escolar) deberá priorizar a aquellas personas que se encuentren en los órdenes de mérito vigentes para el desempeño de tareas docentes.

Por otra parte, el proyecto se hace eco del reclamo de los transportistas escolares, al crear un “Fondo Federal de Asistencia al Transporte Automotor de Pasajeros Escolares”, que en caso de aprobarse, será administrado por el Ministerio de Transporte de la Nación. Tiene el objetivo de compensar la emergencia producida en dicho sector por los desequilibrios financieros generados como consecuencia de las medidas dictadas en el marco de emergencia sanitaria.

Además - destaca Filo News - garantiza la movilidad de estudiantes y docentes que lo requieran promoviendo la inclusión de los beneficiarios en el “Programa de Detección y Acompañamiento de Estudiantes en Riesgo de Abandono Escolar”.

Por último, el instrumento legal dispone la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia Educativa, con el objeto de recibir y evaluar los informes mensuales que presenten el Ministerio de Educación de la Nación y el Consejo Federal de Educación.

Sobre el proyecto, Austin reflexionó: "No se trata necesariamente de contar con más recursos, sino de dirigirlos mejor. La fragmentación de la sociedad, el crecimiento de la pobreza, la marginalidad, la violencia y la imposibilidad de soñar con un futuro mejor tienen mucho que ver con la educación. Son demasiados los factores que nos indican la gravedad estructural por la que atraviesa nuestro sistema educativo".

"Frente a esto entendemos que resulta urgente que el Congreso de la Nación declare la emergencia educativa en todo el país y oriente recursos y esfuerzos a evitar una verdadera catástrofe generacional", cerró.