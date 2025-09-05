La noticia del accidente en moto que dejó a dos jóvenes en estado crítico generó un fuerte impacto en las comunidades del norte neuquino. A través de un mensaje que se viralizó por WhatsApp, familiares y vecinos impulsaron una cadena de oración para pedir por la salud de Denis Sepúlveda, de 21 años, y Iris Rojas, de 20.

“Les pido a cada uno que lea esto, que oren donde quieran se encuentren. Que le pidamos a Dios por la salud de Denis y de Iris. Que les dé la fortaleza y sanidad que necesitan. La oración tiene poder”, dice la publicación que refleja el sentimiento compartido por ambas localidades.

Quiénes son los jóvenes heridos

Las identidades fueron confirmadas tras el siniestro ocurrido en las primeras horas del jueves. Denis es oriundo del paraje Charra Ruca, mientras que Iris pertenece a Andacollo y es descendiente de un trabajador jubilado de Hidenesa, muy querido en la zona.

Ambos permanecen internados en Neuquén capital, adonde fueron derivados en un operativo sanitario aéreo que incluyó su traslado en helicóptero al hospital Castro Rendón, centro de referencia para casos de alta complejidad.

El accidente en la Ruta 39

De acuerdo con los informes preliminares de la Comisaría 30 de Andacollo, la moto en la que viajaban se dirigía desde Andacollo hacia Huinganco cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y despistó a la altura de uno de los puentes angostos de la traza.

El comisario Hernando Burgos detalló que el rodado cayó en una hondonada de la banquina y que los peritajes iniciales descartan la participación de otro vehículo. “Se trataría de un despiste, ya que no se hallaron indicios de terceros involucrados”, precisó.

En primera instancia, los heridos fueron asistidos en el hospital de Andacollo y luego trasladados a Chos Malal. Sin embargo, la gravedad de las lesiones motivó la derivación inmediata al centro de salud de mayor complejidad en la capital neuquina.