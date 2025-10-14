En las últimas horas se conoció que Nadia Cáceres, sargento primero de la Policía de Santa Cruz y reconocida por haber salvado la vida a Benjamín, un bebé de 15 días en El Calafate, atraviesa un duro momento de salud.

Y frente a esta urgencia, sus vecinos, colegas y amigos se organizaron para acompañarla y ayudarla. Según se supo, la mujer sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) leve. Si bien logró recibir atención de urgencia, ahora necesita continuar su tratamiento en Córdoba, donde se encuentran los especialistas necesarios.

Sin embargo, el traslado, la atención médica, la estadía y los medicamentos implican un costo que su familia no puede afrontar sola.

LA CAMPAÑA SOLIDARIA

Conmovidos por la situación, los compañeros de Nadia Cáceres en el Club Talleres, del cual ella es presidenta, decidieron actuar rápidamente. Lanzaron una campaña solidaria con el objetivo de reunir los fondos necesarios para costear su traslado a Córdoba, el tratamiento médico especializado, el hospedaje y otros gastos vinculados a su recuperación.

De esta manera, comenzaron con una venta de empanadas, este sábado 18 de octubre, a las 21:00, en la sede del Club Juveniles. Además, solicitaron donaciones de ingredientes para continuar con la producción de alimentos.

Aquellos que quieran colaborar económicamente pueden hacerlo mediante transferencias al alias Matteol18, mientras que quienes deseen ofrecer insumos o coordinar otro tipo de ayuda, pueden comunicarse al 2966-539462. Cada aporte, por pequeño que sea, ayudará a que Nadia reciba la atención que necesita.

UNA VIDA AL SERVICIO DE LOS DEMÁS

Nadia no es una policía más. Es una de esas personas que marcan la diferencia. En agosto pasado, su nombre recorrió medios y redes sociales luego de protagonizar un rescate que aún estremece: en medio de una noche nevada en El Calafate, un bebé de apenas 15 días dejó de respirar mientras era alimentado. Desesperada, la familia corrió hasta la comisaría. Allí, estaba ella.

Con conocimientos en RCP, Nadia aplicó durante siete minutos maniobras de reanimación en el pequeño Benjamín. Lo sostuvo en su antebrazo, boca abajo, y comenzó a darle golpes secos en la espalda. Luego, lo giraba y realizaba compresiones con dos dedos sobre su diminuto pecho. En ese momento, la ambulancia no llegaba y la nieve complicaba todo. Pero ella no se rindió. Finalmente, el bebé reaccionó. “No solo salvó a Luca, nos salvó a todos. Para nosotros, es un ángel con uniforme”, recordó Claudia Sandoval, tía del niño.

La propia madre del bebé escribió en sus redes: “Llegué a la comisaría con mi hijo casi muerto y ahí estaba ella, como si fuese un ángel para salvarle la vida a mi hijo Benjamín. ¡Me devolviste la vida! Infinitas gracias, mujer”.

“Nada que agradecer, doy gracias a Dios que estuve ahí y que fui yo quien salvó a lo más preciado, tu bebé. Seré su ángel de la guarda”, respondió Nadia en esa ocasión

Pero ese no fue su único acto de valor. A lo largo de sus 18 años de servicio, Nadia salvó también a un niño que se atragantó con un caramelo en Río Gallegos, y más adelante, en El Calafate, logró reanimar a una nena de 7 años que llegó morada al patrullero en brazos de su madre. Gracias a su rápida intervención, ambos sobrevivieron.

Salvó vidas con sus manos, con su temple y con su compromiso. Hoy, enfrenta su propia batalla y esta vez, es ella quien necesita la ayuda de todos.