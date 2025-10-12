Hay momentos que no solo marcan una carrera, sino que también inspiran a una generación. Eso es exactamente lo que hizo Francisco Barrios Vlk, el fisicoculturista nacido en Comodoro Rivadavia que, paso a paso y con perfil bajo, se metió en la élite de una disciplina tan exigente como el fisicoculturismo.

En los últimos días, logró un resultado que lo coloca entre los nombres más destacados del mundo. Barrios Vlk quedó en el puesto N°7 de los mejores del mundo en la categoría de 212 libras de Mr. Olympia, el torneo más importante del planeta en esta disciplina. De esta manera, se trata de un hito importante para el país.

“Otro pasito más en el ranking mundial… ¡Felicitaciones, Francisco Barrios Vlk!”, escribieron desde su entorno, reflejando el orgullo por lo conseguido y dejando ver que esto es solo el comienzo de algo más grande. Oriundo de Comodoro, supo construir una carrera sólida, ganándose el respeto de sus colegas y del público.

LOS COMIENZOS DE FRANCISCO BARRIOS VLK

Durante una nota a ADNSUR en el año 2021, Francisco Barrios Vlk recordó sus comienzos y todo el esfuerzo que lo llevó a ser un profesional del fisicoculturismo.

"Arranqué a los 13 años entrenando en el gimnasio. Se llamaba Body Gym y todo se dio con mucha naturalidad. Los chicos me vieron condiciones y Brian empezó a entrenar conmigo, enseñándome todo, hasta a comer. Imaginate que todo lo hacía como podía; iba al colegio, era un nene, pero siempre al máximo de mis capacidades, hasta que en 2014 competí; hice el Míster Comodoro y me vine a competir al Metropolitano como junior. El resto es historia", señaló.

En esos tiempos, Francisco Barrios Vlk tenía 19 años. Esas primeras competencias le rompieron la cabeza. Recordó que comenzó ganando, lo que hizo que todo fuera más sencillo y se mantuviera motivado. Y así, no solo se quedó con el primer puesto de su categoría en Comodoro, sino también con el primer Metropolitano, el primer Argentino y, más tarde, el Sudamericano, tras haber quedado segundo en su primera participación. Recién comenzó a perder cuando empezó a competir en los Pro Qualifier, aquellos torneos que permiten obtener el carnet profesional. Tuvo cinco segundos puestos, hasta que finalmente ese año, en España, obtuvo el premio mayor en la categoría hasta 90 kilos.

El fisicoculturista comodorense indicó que durante todo este recorrido el camino a veces estuvo lleno de bronca y frustraciones. Sin embargo, gracias a su grupo de trabajo nunca se dio por vencido, y una vez que pasaba la bronca, ya empezaba a pensar en la revancha. Es que, como dice, “frenar nunca fue una opción. Iba a seguir igual, ganando o perdiendo". Durante la entrevista, había revelado uno de sus sueños: competir en Estados Unidos y ganar un Mr. Olympia.