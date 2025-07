La vida de Dante Gebel parece sacada de una historia de ficción. Nacido en la provincia de Buenos Aires, construyó una carrera como pastor evangélico que lo llevó a reunir multitudes en estadios de fútbol y a desembarcar con éxito en Estados Unidos, donde conduce el programa Dante Night Show para TV Azteca de México.

Con pasado como actor y músico, su trabajo no se limita a la TV. También brinda conferencias semanales en el River Arena, ubicada en California, que se transmite por su canal de YouTube, donde reúne casi 3 millones de suscriptores. Y protagoniza PresiDante, un show teatral que presentará este miércoles y jueves en Comodoro.

"¡Rumbo a Comodoro Rivadavia, para vivir dos noches únicas!", publicó esta mañana en sus redes sociales. El primero de los shows ya tiene entradas agotadas, por lo que que aún no tengan sus tickets deberán esperar a la segunda función de mañana. Ambas se realizan en el Teatro Maria Auxiliadora, a las 20.30.

Su vínculo con el evangelismo surgió en un duro momento de su vida. “Yo era chiquito, tenia casi siete años y mi mamá se moría de cáncer, pesaba 45 kilos. Debido a ello mi viejo estaba casi siempre alcoholizado y eso lo ausentaba del núcleo familiar. Y recuerdo haber ido a una iglesia chiquitita para que rezaran para que Dios la sanara. Ya la habíamos despedido y a partir de esa oración ella vivió 40 años más. Y me di cuenta de que aquello no era solamente una religión”, contó en una entrevista con Clarín.

A pesar de su extensa carrera como pastor, que lo llevó a obtener un gran reconocimiento en Argentina y el exterior, afirma que no hace “proselitismo” con la religión. "Gracias a Dios que hace años dejé de ser ‘evangélico’ para ser un cristiano que ama a todo tipo de gente. Si no amo a todo tipo de gente, no amo a Dios”, afirmó.

Amigo de Palito Ortega, Jorge Rial y Mario Pergolini, fel año pasado condujo un show que se emitió los sábados por la noche en Canal 13, donde tuvo como invitados a figuras como Adrián Suar, Ricardo Darin, Guillermo Francella, Susana Giménez, Mirtha Legrand y Marcelo Tinelli.

Su éxito no está exento de polémicas. En 2020 fue muy criticado en redes por postear una foto suya posando apoyado sobre una Ferrari amarilla. Dijo que se la habían querido regalar, pero que la había rechazado. Sin embargo, antes de irse pidió que lo retrataran junto al imponente auto.