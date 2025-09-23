Uber en Neuquén genera expectativas y reclamos al mismo tiempo. Aunque el Concejo Deliberante aprobó su funcionamiento, la falta de reglamentación mantiene a la aplicación en la ilegalidad y desata quejas de usuarios que aseguran viajar en autos viejos, sucios y con choferes sin control.

Desde la Municipalidad de Neuquén confirmaron que aún se encuentran en la última etapa de la reglamentación. Hasta que no se finalice este proceso, ninguna aplicación de transporte está habilitada en la ciudad. Sin embargo, Uber ya funciona de manera informal y suma pasajeros y choferes que trabajan por fuera del sistema.

En este contexto, los usuarios aseguran haber cancelado viajes al notar el mal estado de los vehículos: modelos muy antiguos, sucios, con olores fuertes y baúles ocupados con objetos personales. También mencionan actitudes llamativas de algunos conductores, como obligar a los pasajeros a viajar adelante para evitar controles, subir acompañantes no registrados o mantener la música a alto volumen durante todo el viaje.

Reclamos de los usuarios

“Baratos los viajes, pero un desastre. Autos mugrientos y choferes impresentables”, relató una pasajera que utilizó la app creyendo que ya estaba habilitada.

El sistema de Uber, que cobra por adelantado, genera además inconvenientes: quienes rechazan el vehículo asignado deben luego reclamar la devolución del dinero.

La Secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano es el área a cargo de terminar con la reglamentación, que debería habilitar no solo a Uber sino también a otras aplicaciones como Cabify, InDrive o Didi. El objetivo es establecer estándares de control sobre autos y choferes para evitar la actual situación de desorden.

El municipio busca inscribir a las empresas y aplicar un sistema de exigencias similar al que cumplen los taxis: modelo y estado del vehículo, situación impositiva, seguros y requisitos de seguridad. Aunque la ordenanza estableció 120 días para la reglamentación, en la práctica se ha demorado y el servicio funciona como una “lotería” para los usuarios.

La diferencia de precios y la crisis de los taxis

Uno de los principales atractivos de Uber es la tarifa. Un viaje de Neuquén a Centenario puede costar hasta $15.000 menos en UberX que en un taxi tradicional. Incluso en tramos cortos, la diferencia es notoria: un viaje de 15 cuadras puede costar $4.200 en Uber al mediodía, frente a los $6.000 de un taxi.

Esto impacta de lleno en el sector formal. Los taxistas aseguran que la actividad cayó un 60% en cantidad de viajes y un 40% en recaudación desde la aprobación de la ordenanza. “La diferencia está en los controles. A nosotros se nos exige mucho más que a Uber”, sostuvo Alejandro Cavallotti, titular de RadioTaxi Avenida.