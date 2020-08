COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Un solo paciente con coronavirus se encuentra internado en terapia intensiva, con Asistencia Respiratoria Mecánica (ARM) en el Área Programática Sur (APS).

Según se detalló desde el APS, hay 122 pacientes activos con coronavirus. Se trata de vecinos de Comodoro, Rada Tilly, Sarmiento y Río Mayo. Uno de ellos está internado en terapia intensiva con Asistencia Respiratoria Mecánica.

“🏥 En el @APSChubut hay 122 pacientes activos con #coronavirus. Son vecinos de #Comodoro, #RadaTilly, #Sarmiento y #RioMayo. 👉 Uno de ellos está internado en terapia intensiva con Asistencia Respiratoria Mecánica.”— Area Programatica Sur on Twitter Link Area Programatica Sur on Twitter

Desde el Área Programática Sur se recordó a la población a qué síntomas debe prestar atención y asistir al centro asistencial más cercano: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia de reciente aparición, diarrea, vómitos o cefalea.

CHICOS DE COMODORO CON CORONAVIRUS

Mientras tanto, la pediatra del Hospital Regional Mara Márquez, informó que todos los niños de Comodoro que contrajeron coronavirus ya están recuperados. Se trata de 57 chicos que se enfermaron y, afortunadamente, no tuvieron complicaciones graves.

“Este año los pediatras tenemos un respiro en la guardia porque no hubo otras enfermedades”, dijo la pediatra, quien resaltó que la guardia pediátrica es segura porque por la pandemia fue separada de la de adultos.

Sin embargo, comentó que bajó la cifra en un 50 por ciento de quienes deben colocarse otras vacunas.“Fuimos expulsivos al comienzo, pero ahora que sabemos que los nenes no tienen formas graves; que no dejen de vacunarse, sino los expondremos a enfermedades graves como la meningitis; tuberculosis o tos convulsa. Creo que el foco, más allá de la Covid, es prevenir que no se compliquen enfermedades que sí tienen vacunas. Los niños tienen que seguir haciendo sus controles”, mencionó Márquez en FM Del Mar.