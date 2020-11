CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) El 2 de abril último, el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba aprobó la Resolución Nº391 que permite el “Uso Compasivo Ampliado (UCA) de medicamentos en enfermedades pandémicas con motivo de la Emergencia Sanitaria COVID-19”.

¿Qué es esto?

El UCA permite utilizar medicamentos aún no autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para el tratamiento de la COVID-19, con el consentimiento de los pacientes y con el control de un comité externo para su implementación.

Un mes después, La Nación y el diario La Voz publicaron la noticia sobre un “tratamiento hecho en Córdoba que logró mejoras en pacientes con coronavirus”.

Este procedimiento, que busca disminuir el proceso inflamatorio que se produce en el pulmón se viene estudiando en dicha provincia desde hace 7 años contra la fibrosis quística y en los últimos meses se empezó a aplicar para el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se trata de una nebulización a base de ibuprofeno sódico (una formulación diferente a la que se consigue en farmacias), en cuya investigación participaron médicos e investigadores del Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba (Ceprocor) y fue financiado por Química Luar, un laboratorio cordobés.

Sin embargo, este posible tratamiento aún no está autorizado a nivel nacional, según aclaró la ANMAT.

Además, la empresa que lo desarrolla sostiene que se trata de “un medicamento en fase experimental” y que todavía no está aprobado ni autorizada su comercialización. La compañía presentó el 18 de septiembre último ante la ANMAT la solicitud para realizar un ensayo clínico Fase 2 y evaluar la eficacia y seguridad del potencial tratamiento.

En RedDES, elaboramos la ruta de las desinformaciones que circularon alrededor del ibuprofeno inhalado y además respondemos cuál es la situación actual de este tratamiento en Argentina.

¿Cómo circuló la desinformación acerca del uso del ibuprofeno inhalado?

Durante el mes de agosto, Infobae publicó 3 notas diferentes acerca del tratamiento basado en ibuprofeno inhalado. En las primeras 2, se aclara que se trata de “un ensayo que busca demostrar la eficacia de un tratamiento con una formulación líquida de ese fármaco”.

Sin embargo, el 20 de agosto último, Infobae publicó otra nota sobre el tema y -como explicó Chequeado en esta nota– en ningún momento aclaró que todavía el desarrollo no está aprobado por la ANMAT. El título de la nota fue una frase de Oscar Salva, médico especialista en medicina interna y jefe de Clínica Médica de la Clínica Independencia: “Hay un tratamiento contra el COVID-19 y es argentino”.

Según los datos que surgen de la herramienta CrowdTangle, utilizada para medir el impacto en las redes sociales, la nota fue compartida en Facebook casi 6 mil veces.

En Facebook, el grupo “Vecinos de Florida Vicente López” compartió la nota junto al texto: “En Munro están aplicando este tratamiento en pacientes con covid19 con éxito! estaría bueno que a esto se le diera la misma importancia, y difusión que a la vacuna…” (sic). Esta publicación fue compartida casi 100 veces en Facebook. Además, llegó en reiteradas oportunidades al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para verificar si era cierta la frase de Salva.

Según los datos, esta nota de Infobae circuló en redes sociales como una desinformación porque no se aclara en el texto que este tratamiento todavía no está aprobado por la ANMAT y se trata de “un medicamento en fase experimental”.

Por otro lado, RedDES pudo comprobar que a principios de agosto la página oficial de Facebook de Fundación Respirar -que brinda tratamientos para enfermedades respiratorias crónicas- comenzó a publicar varios posteos relacionados con el ibuprofeno inhalado. El director de la fundación es el doctor Alexis Doreski, quien está a cargo del proyecto cordobés “Ibuprofeno inhalado” en Buenos Aires.

Fundación Respirar publicó con el objetivo de “difundir información sobre la terapia con ibuprofeno” 4 posteos engañosos -igual que la última nota de Infobae analizada- que no aclaran que se trata de un tratamiento todavía no aprobado. Las publicaciones fueron hechas el 9, 10, 11 y 13 de agosto último y fueron compartidas más de 4 mil veces en Facebook.

“Descubren que el ibuprofeno nebulizado inactiva el COVID-19”, “Un tratamiento con ibuprofeno inhalado revirtió casos graves de COVID-19”, “En qué consiste la terapia con ibuprofeno para tratar a pacientes graves”, son las publicaciones que compartió la Fundación.

Posteos engañosos en la página oficial de Facebook de la Fundación Respirar.

En septiembre, al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) llegó en reiteradas oportunidades una cadena que sostenía: “Baby Etchecopar que tuvo COVID 19, mencionó que fue tratado con IBUPROFENO ASPIRABLE y remitió los síntomas de esa enfermedad. Comparto este dato pq es un exitoso tratamiento y es gratuito. Solo se consigue en la Fundación Respirar” (sic).

Esto fue desmentido en la página oficial de Facebook de la Fundación: “Las donaciones del ibuprofeno inhalatorio a instituciones y autoridades sanitarias son realizadas por quienes producen el mismo, el laboratorio Química Luar. No Fundación Respirar”. Y, además, en dicho posteo aclaró por primera vez que el posible tratamiento “se encuentra dentro de un Programa de Emergencia por COVID-19, el cual se aplica bajo uso compasivo en instituciones médicas autorizadas, bajo estricto control médico y mediante la aprobación de las autoridades de cada provincia”.

Por último, en septiembre último circuló en Facebook y Twitter que el ibuprofeno inhalado “salva vidas” y es “cura el coronavirus”. Sin embargo, como explicó Doreski en otra entrevista con CNN Radio: “La palabra curar es muy fuerte y hay que tener cuidado con eso, lo que hace este tratamiento es evitar la progresión hacia una hiperinflamación”.

¿Cuál es la situación actual de este posible tratamiento en la Argentina?

Este tratamiento todavía no está aprobado por la ANMAT ni autorizado para su comercialización , según confirmó el organismo estatal y distintos investigadores relacionados con el proyecto. Y la propia empresa Luar aclara en su página oficial que se trata de “un medicamento en fase experimental” y emitió un comunicado donde confirmó que presentó ante la Anmat la solicitud para realizar un ensayo clínico en Fase 2. Por el momento, este protocolo de investigación aún no ha sido autorizado. Por eso, resulta cuanto menos engañoso decir que hay un tratamiento efectivo local porque ello puede generar falsas esperanzas anticipadas.

En nuestro país, las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe, La Rioja y Jujuy (ver acá, acá y acá) aprobaron el “uso compasivo” de este posible tratamiento para ser administrado exclusivamente en instituciones médicas autorizadas, bajo estricto control médico y con la firma del consentimiento informado del paciente.

El jueves 24 de septiembre último, el diputado nacional por Juntos por el Cambio Gonzalo del Cerro, junto con legisladores del bloque opositor, presentó un proyecto de ley para autorizar el uso compasivo del ibuprofeno inhalado para tratar el coronavirus. La vigencia de la medida se extenderá mientras dure la emergencia sanitaria por COVID-19 o hasta que el producto se encuentre autorizado por la Anmat.

También la Sociedad Argentina de Neumonología apoyó “los esfuerzos de los científicos y médicos involucrados en el tratamiento con Ibuprofenato de sodio hipertónico nebulizable a pacientes con Covid-19” y pidio “dar un marco legal sustantivo para alcanzar conclusiones científicas más rápidamente”.

Sin embargo, la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) se pronunció al respecto en un comunicado: “No se puede aceptar la recomendación y hasta la promoción de terapéuticas de eficacia no comprobada sin la aclaración de que se trata de productos experimentales y cuya utilidad aún no se ha demostrado. Porque de esta forma no solamente se obstaculiza el progreso de la ciencia que sustenta a la medicina sino que indudablemente engaña a los pacientes y a toda la sociedad. Estas conductas generan expectativas inapropiadas, consumo injustificado de recursos y mayor estrés al sistema de salud”.

Por último, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) a través de otro comunicado manifestó que “en vista de que su eficacia no ha sido comprobada, que hay objeciones en relación a la seguridad de los pacientes y que plantea un riesgo para el personal tratante” se pronuncia en contra del tratamiento con ibuprofeno inhalado.

Como se lee en los diversos comunicados, aún no hay acuerdo entre los profesionales sobre la efectividad de este tratamiento.