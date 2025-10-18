Qué es la coqueluche, la enfermedad que preocupa a una provincia patagónica y obligó a reforzar la vacunación
Tras la confirmación de más de 50 casos, el Ministerio de Salud anunció el envío de 300 dosis para aplicar un esquema acelerado de inmunización en recién nacidos.
El Ministerio de Salud informó este viernes que envió 300 dosis de vacunas a la provincia de Tierra del Fuego, con el objetivo de combatir el brote de coqueluche, la tos convulsa que puede afectar a toda la población.
Fuentes oficiales indicaron a la agencia Noticias Argentinas que la cartera sanitaria acompaña a los especialistas de la ciudad de Ushuaia en “el seguimiento de la estrategia de bloqueo, el monitoreo de la situación epidemiológica y la provisión de insumos para profilaxis”.
Se reportaron 58 casos de 135 sospechosos hasta la semana epidemiológica 40, a la vez que en la capital provincial se registraron unos 700 contactos estrechos. Los síntomas del último contagio notificado comenzaron el 3 de octubre y las autoridades identificaron tres cadenas de transmisión.
La mayoría de las infecciones se concentraron en los adultos, mientras que los niños de entre 5 y 9 años se encuentran en segundo lugar y, en menor medida, en los grupos de 15 a 19 y de 2 a 4 años.
Salud concretó el envío de 500 tratamientos de azitromicina suspensión (200 mg/5 ml), destinados al abordaje terapéutico y preventivo de los casos y contactos estrechos.
Además, se distribuyeron unas 300 dosis de vacuna séxtuple a fin de aplicar un esquema acelerado de inmunización en recién nacidos que permita que los bebés cuenten con las tres dosis iniciales a los tres meses y medio y se apliquen dos refuerzos a los 6 meses y a los 5 años.
La coqueluche consiste en una tos convulsa o ferina que se previene con la vacunación y afecta a todos los habitantes, pero presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños.
Las inoculaciones abarcan los 2, 4 y 6 meses, más un refuerzo entre los 15 y 18 meses.