Qué es el 'woke' o 'wokismo', la ideología que Milei rechazó y tildó de "cáncer"

LA FABRICACIÓN ESTÁ SUSPENDIDA La lucha por un espacio: más de 16 pacientes oncológicas aguardan por una peluca en Comodoro Desde "Una Sonrisa en Tu Cabeza", María Teresa Traba explicó a ADNSUR que no pueden confeccionar las pelucas por falta de un espacio propio que reclaman desde 2018 y que, pese a ello, los pedidos siguen llegando. "La paciente no sale de la casa si no tiene la peluca", lamentó.