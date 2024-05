Qué documentos se solicitan para la circulación de vehículos en el territorio nacional

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) recuerda que se mantienen los requerimientos de la Ley vigente con respecto a la documentación solicitada para la circulación en vehículos en todo el territorio nacional.

En ese marco, aclararon que esto será así hasta se dicten las normas necesarias para la aplicación efectiva de las medidas anunciadas este viernes 3 de mayo de 2024.

De esta manera, durante los controles vehiculares que el organismo nacional realiza junto a las jurisdicciones locales se continuará solicitando a los conductores la documentación que requiere la Ley vigente a la fecha.

La documentación y elementos necesarios para circular son:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Licencia Nacional de Conducir.

Cédula verde y/o azul.

Comprobante de seguro vigente.

Constancia de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV).

Chapas patente colocadas visibles, sin alteraciones y en buen estado.

Matafuegos con fecha vigente y balizas triangulares.

LAS NUEVAS MEDIDAS

Aumentó el precio del trámite para obtener la licencia de conducir: ¿Cuánto cuesta?

El Gobierno Nacional anticipó que "se digitalizarán la totalidad de los legajos de los vehículos, en todos sus tipos, para constituir un registro digital único y completo, permitiendo la eliminación de los legajos físicos".

Como novedad determinó además que -en breve- ya no será necesaria la "cédula azul" para que un conductor pueda manejar un vehículo que no sea de su propiedad. Bastará con mostrar la "cédula verde" en formato digital. Asimismo, ya no tendrán vencimiento estas últimas.