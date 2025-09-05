Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este 5 de septiembre, tendrán una jornada fresca, pero agradable, sin probabilidad de lluvias ni ráfagas de viento, conforme el anuncio que hizo el pronóstico del tiempo.

Durante la madrugada se presentarán 6° con cielo algo nublado y, sobre la mañana, bajará a una mínima de 1° con ninguna nube, de acuerdo al informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Hacia la tarde, la máxima alcanzará los 14° con las mismas condiciones climáticas que se extenderán hacia la noche con un descenso a 10°.

Qué dice el pronóstico para este viernes en Comodoro y Rada Tilly
Captura SMN
El sábado incrementará la temperatura a 16° con tiempo soleado, sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada al igual que cero chances de viento.

Qué dice el pronóstico para este viernes en la región de Chubut

En Esquel, sobre la madrugada habrá 0° con cielo despejado y, hacia la mañana, la mínima registrará -1° con probabilidades de aire de mar. Hacia la tarde, la máxima llegará a los 11° con tiempo fresco, pero por la noche descenderá la temperatura a 7°.

Por el lado de Trelew, la jornada se presentará con nubosidad variable y 2° en las primeras horas del viernes. Luego del amanecer, la mínima será de -1° con algo de sol. Horas después del mediodía, se prevé que la máxima marque 13°, repitiéndose las condiciones climáticas que se extenderán hacia las últimas horas, aunque con 10°.

Por último, en Puerto Madryn el cielo estará mayormente nublado con ninguna probabilidad de lluvias y ya sobre la mañana habrá una mínima de -1° con menor nubosidad. Hacia la tarde, la temperatura subirá a los 14° con cielo casi despejado que se mantendrá de esa forma a la noche, con la presencia de ráfagas leves del noroeste soplando entre 42 y 50 kilómetros por hora y 10°

