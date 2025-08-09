Qué dice el pronóstico para este sábado en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este sábado 9 de agosto, tendrán una jornada fresca, con algunas nubes y sin mal tiempo, según el anuncio del pronóstico del tiempo.

De acuerdo a lo publicado por el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada se presentarán 7° con cielo parcialmente nublado, con ninguna probabilidad de haber ni lluvias ni viento a lo largo del primer día del fin de semana. Ya hacia la mañana, la mínima marcará 6° con algo de sol.

Al llegar a la tarde, la máxima alcanzará los 13° de temperatura con menor nubosidad, pero con tiempo agradable. Por último, por la noche descenderá a 9° con cielo parcialmente nublado otra vez. Aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en agosto de 2025

Sin embargo, para el domingo se mantendrá la temperatura, siguiendo con jornadas lejos de tener mal tiempo, aunque con cielo muy nublado.

El tiempo en la región para este sábado

En la ciudad de Esquel, el SMN señaló que regresará el frío bajo cero con una mínima de -2° hacia la mañana con presencia de neblinas, sin viento ni probabilidad de lluvias en toda la jornada. Además, la máxima alcanzará los 9° con cielo parcialmente nublado.

Respecto de Trelew, la temperatura será aun mayor hacia la tarde y marcará 18° de máxima, tras haber iniciado el sábado con ráfagas leves del norte entre 42 y 50 kilómetros por hora. En ese marco, se prevé que la nubosidad incremente hacia la noche tras un día soleado.

Chile confirmó la suspensión de la importación de carne y le cerró las puertas a los productos argentinos

Por último, en la localidad de Puerto Madryn se espera que la jornada esté despejada desde su principio hasta el final, con una mínima de 4° por la mañana y máxima de 17° momentos después del mediodía. Asimismo, habrá viento leve del sector norte soplando inicialmente entre 42 y 50 km/h y luego entre 51 y 59 km/h.