Qué dice el pronóstico para este miércoles en Comodoro y Rada Tilly

Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para este miércoles 27 de agosto, tendrán una jornada muy agradable con nubosidad variable, de acuerdo al anticipo del pronóstico del tiempo.

Durante la madrugada, la temperatura será de 11° con cielo muy nublado, aunque se descartan lluvias durante todo el día, pero con ráfagas leves del noroeste a una intensidad entre 42 y 50 kilómetros por hora. Sobre la mañana, la mínima marcará 10° con algo de sol y ya sin viento a baja velocidad.

Por la tarde, la máxima llegará a los 18°, nuevamente con mucha nubosidad en lo que será una tarde muy agradable para disfrutar al aire libre. Llegando a la noche, habrá una baja a 11° cerrando una jornada de buen tiempo tras varios días de frío y viento.

Tragedia en Comodoro: una mujer falleció y ocho personas resultaron heridas tras un impactante choque

Pero hacia el jueves, la temperatura bajará levemente para trepar a los 15° con cielo mayormente nublado y sin probabilidad de lluvias durante casi todo el día, a excepción de lo que pase por la noche donde se presentarán precipitaciones aisladas con ráfagas mínimas del sudoeste soplando entre 42 y 50 km/h.

Cómo estará el tiempo en el resto de Chubut para este miércoles

En Esquel, se prevé que no haya ni ráfagas fuertes y tampoco chances de lluvias. La mínima será de 4° y la máxima alcanzará los 13° con cielo muy nublado.

En la ciudad de Trelew, el SMN anticipó que habrá 21° sobre la tarde con algo de sol, descartándose también probabilidades de precipitaciones. En ese marco, indicaron que no se espera viento.

Adiós a un símbolo del amor: pusieron en venta un reconocido hotel transitorio de Comodoro Rivadavia

Por último, en Puerto Madryn comenzará la jornada con ráfagas moderadas del sector norte corriendo a una velocidad entre 60 y 69 km/h que, conforme avancen las horas, irán descendiendo en su intensidad para soplar entre 42 y 50 km/h. Al igual que en el valle, la máxima será de 21° por la tarde.