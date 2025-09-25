Qué dice el pronóstico para este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Para este jueves 25 de septiembre en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el pronóstico del tiempo anticipó un día muy ventoso, con temperatura agradable y nublado desde el principio hasta el final.

Comenzando por la madrugada, según lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima registrará 13° con ráfagas muy intensas soplando entre 79 y 87 kilómetros por hora que continuarán hacia la mañana con una suba en la temperatura a 22°, la máxima de la jornada.

A partir de la tarde, bajaría la temperatura a 19° al igual que la velocidad de las ráfagas que correrán a una velocidad entre 60 y 69 km/h. Por último y al alcanzar la noche, descenderá a 16° y lo mismo sucederá con el ‘innombrable’ que rondará los 51 y 59 km/h.

El viernes, en tanto, continuará el viento fuerte que irá de mayor a menor, para que en el cierre del día tenga un nuevo incremento con chances de lluvias aisladas. Además, habrá temperatura agradable.

Qué dice el informe del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves en Chubut

En la localidad de Esquel está previsto que también se sientan ráfagas de viento, pero a una velocidad moderada que podría alcanzar los 70 km/h con una máxima de 21°.

Por el lado de Trelew, el SMN anunció que habrá una jornada muy ventosa desde la madrugada hasta la noche, iniciando con una mínima de 8° y llegando a los 21° por la tarde.

Por último y en la ciudad de Puerto Madryn, las condiciones climáticas serán similares a las del valle, también con viento muy fuerte y con cielo nublado.