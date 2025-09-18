Para este jueves 18 de septiembre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly arrancarán la jornada con probabilidad de lluvias y tiempo frío, conforme lo anunció en su informe el pronóstico del tiempo.

En horas de la madrugada, según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 7° con chances de haber precipitaciones y con ráfagas de dirección norte rondando una intensidad entre 42 y 50 kilómetros por hora, algo que se repetirá por la mañana con las mismas condiciones climáticas y temperatura.

Hacia la tarde, el cielo estará nublado con probabilidades mínimas de lluvias y con una máxima de 10°, desapareciendo el viento suave. Por último y al alcanzar la noche, la temperatura descenderá a los 9° con mayor nubosidad.

Qué dice el pronóstico para este jueves en Comodoro y Rada Tilly
Captura SMN
El viernes, sin embargo, desaparecerá todo tipo de chances de lluvias y habrá nubosidad variable a lo largo de todo el día con ráfagas provenientes del sudeste soplando entre 42 y 50 km/h. A la madrugada, habrá una mínima de 6° y, ya pasado el mediodía, llegará a los 12°.

Captura SMN

Cómo estará el tiempo para este jueves en la región chubutense

En la ciudad de Puerto Madryn, el SMN anunció ráfagas de mar que no superarán los 60 km/h y probabilidad de lluvias con una máxima que registrará 14°.

Por el lado de Trelew, se presentarán condiciones climáticas similares a las de la localidad balnearia, pero con una mínima de 5° a la madrugada y una temperatura apenas superior pasado el mediodía (15°). Habría, además, precipitaciones aisladas a la mañana y previo y posterior a ello, el cielo estará muy nublado.

Por último, en la localidad de Esquel la máxima llegará a los 10°, también con mucha nubosidad y probabilidad de lluvias hacia la mañana.

