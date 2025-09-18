Qué dice el pronóstico para este jueves en Comodoro y Rada Tilly

Para este jueves 18 de septiembre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly arrancarán la jornada con probabilidad de lluvias y tiempo frío, conforme lo anunció en su informe el pronóstico del tiempo.

En horas de la madrugada, según el Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 7° con chances de haber precipitaciones y con ráfagas de dirección norte rondando una intensidad entre 42 y 50 kilómetros por hora, algo que se repetirá por la mañana con las mismas condiciones climáticas y temperatura.

Hacia la tarde, el cielo estará nublado con probabilidades mínimas de lluvias y con una máxima de 10°, desapareciendo el viento suave. Por último y al alcanzar la noche, la temperatura descenderá a los 9° con mayor nubosidad.

El viernes, sin embargo, desaparecerá todo tipo de chances de lluvias y habrá nubosidad variable a lo largo de todo el día con ráfagas provenientes del sudeste soplando entre 42 y 50 km/h. A la madrugada, habrá una mínima de 6° y, ya pasado el mediodía, llegará a los 12°.

Cómo estará el tiempo para este jueves en la región chubutense

En la ciudad de Puerto Madryn, el SMN anunció ráfagas de mar que no superarán los 60 km/h y probabilidad de lluvias con una máxima que registrará 14°.

Por el lado de Trelew, se presentarán condiciones climáticas similares a las de la localidad balnearia, pero con una mínima de 5° a la madrugada y una temperatura apenas superior pasado el mediodía (15°). Habría, además, precipitaciones aisladas a la mañana y previo y posterior a ello, el cielo estará muy nublado.

Por último, en la localidad de Esquel la máxima llegará a los 10°, también con mucha nubosidad y probabilidad de lluvias hacia la mañana.