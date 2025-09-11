Qué dice el pronóstico para este jueves en Comodoro y Rada Tilly

El pronóstico del tiempo, para este jueves 11 de septiembre en el Día del Maestro, emitió su informe en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, anticipando una jornada nublada, agradable y con probabilidad de viento leve.

A partir de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que la mínima será de 7° con cielo parcialmente nublado. Ya por la mañana, la temperatura aumentará a 8° con mayor nubosidad, aunque se descartan chances de lluvias.

Para la tarde, se espera que la máxima alcance los 18° con las mismas condiciones climáticas, pero comenzará a soplar el viento leve de dirección norte a una intensidad entre 42 y 50 kilómetros por hora, misma situación por la noche con un descenso a los 13°.

Para el viernes 12, el SMN anticipó una jornada muy nublada y sin probabilidad de lluvias desde el principio hasta el final, con 19° sobre la tarde y viento moderado que correrá entre 60 y 69 kilómetros por hora incluso hasta el cierre del día.

Cómo estará el tiempo en la región de Chubut para este jueves

En la ciudad de Esquel, el pronóstico señaló que habrá 1° por la madrugada con cielo muy nublado y, a la tarde, la máxima trepará a los 14° con viento leve del noroeste a una intensidad entre 42 y 50 km/h que desaparecerá por la noche con 9°.

Por el lado de Trelew, el SMN la temperatura volverá a sorprender pasado el mediodía y llegará a los 20° con mucha nubosidad y viento del sector norte que se mantendrá entre 51 y 59 km/h

Por último y en Puerto Madryn, la jornada iniciará con cielo casi despejado y con ráfagas mínimas del sur rondando los 42 y 50 km/h, junto con 7°. Para la tarde, el viento reaparecerá y soplará a casi 60 km/h con máxima de 20°.