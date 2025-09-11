El pronóstico del tiempo, para este jueves 11 de septiembre en el Día del Maestro, emitió su informe en las ciudades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, anticipando una jornada nublada, agradable y con probabilidad de viento leve.

A partir de la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional señaló que la mínima será de 7° con cielo parcialmente nublado. Ya por la mañana, la temperatura aumentará a 8° con mayor nubosidad, aunque se descartan chances de lluvias.

Para la tarde, se espera que la máxima alcance los 18° con las mismas condiciones climáticas, pero comenzará a soplar el viento leve de dirección norte a una intensidad entre 42 y 50 kilómetros por hora, misma situación por la noche con un descenso a los 13°.

Qué dice el pronóstico para este jueves en Comodoro y Rada Tilly
Captura SMN
En plena crisis, un rubro comercial sorprende con sus ventas: “La gente no deja de venir”

Para el viernes 12, el SMN anticipó una jornada muy nublada y sin probabilidad de lluvias desde el principio hasta el final, con 19° sobre la tarde y viento moderado que correrá entre 60 y 69 kilómetros por hora incluso hasta el cierre del día.

Qué dice el pronóstico para este jueves en Comodoro y Rada Tilly
Captura SMN

Cómo estará el tiempo en la región de Chubut para este jueves

En la ciudad de Esquel, el pronóstico señaló que habrá 1° por la madrugada con cielo muy nublado y, a la tarde, la máxima trepará a los 14° con viento leve del noroeste a una intensidad entre 42 y 50 km/h que desaparecerá por la noche con 9°.

Por el lado de Trelew, el SMN la temperatura volverá a sorprender pasado el mediodía y llegará a los 20° con mucha nubosidad y viento del sector norte que se mantendrá entre 51 y 59 km/h

Nuevo aumento y bono para empleadas domésticas: cuánto ganan por hora y por mes en septiembre de 2025

Por último y en Puerto Madryn, la jornada iniciará con cielo casi despejado y con ráfagas mínimas del sur rondando los 42 y 50 km/h, junto con 7°. Para la tarde, el viento reaparecerá y soplará a casi 60 km/h con máxima de 20°.

ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
CMD Certification
¿Querés mantenerte informado?
¡Suscribite a nuestros Newsletters!
¡Sumate acá 👇🔗!
Recibí alertas y la info más importante en tu celular

El boletín diario de noticias y la data urgente que tenés que conocer