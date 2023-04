Pymes de Comodoro presentaron sus servicios en EVENPa en Puerto Madryn

Elsus SRL, Matuasto Films, Thor Labs, Sinergia Software SAS, Urbonet, Block Builders y Guardianes del Viento formaron parte del stand del Nodo de la Economía del Conocimiento de Comodoro Rivadavia en la Exposición y Encuentros de Vinculación Empresaria y Negocios de la Patagonia (EVENPa) realizada en Puerto Madryn el 13, 14 y 15 de abril.

El Nodo de Economía del Conocimiento de Comodoro es un ámbito de innovación que busca brindar asistencia técnica y promocionar a empresas y PyMEs de la industria del conocimiento, buscando su articulación con el tejido productivo tanto de la cuenca del Golfo San Jorge como de otras regiones del país.

El programa Nodo es impulsado por la Municipalidad a través de la Agencia Comodoro Conocimiento.

Elsus SRL, una empresa dedicada a brindar soluciones en energías renovables

Enrique Casares, fundador de Elsus SRL, una de las compañías que se presentaron en Puerto Madryn se formó en Buenos Aires, estudió Ingeniería Electrónica y realizó una pasantía en la Comisión de Energía Atómica, lo que la apasionó por la energía.

La transición energética y el uso de energías renovables es una preocupación y agenda actual en todo el mundo. Elsus SRL, fundada en 2016, se dedica a desarrollar sistemas de aprovechamiento de energías renovables para la industria y para uso en viviendas urbanas y rurales.

Durante muchos años, Casares se presentó ante el desafío de encontrar soluciones de energía para áreas que no tenían acceso a la electricidad convencional en Tecnotrol (empresa de servicios petroleros) y así inició un camino que lo llevó a fundar Elsus, desarrolladora de soluciones de alta tecnología, especializada en energías renovables, electrónica industrial, procesos de automatización, fabricación de productos innovadores y servicios especializados. En lo personal, lo llevó a comprometerse con la transición energética.

El fundador de Elsus, Enrique Casares, inició un programa de pasantías anuales en la empresa porque cree que esa experiencia puede cambiar la vida de alguien como le sucedió a él. Cuenta que a sus 18 años realizó una pasantía en la Comisión de Energía Atómica mientras estudiaba Ingeniería Electrónica, “Entendí la importancia de la energía y me marcó para toda la vida. Trabajaba en una central nuclear que había costado miles de millones de dólares y a mí me extrañaba que una máquina costara tanto, me decían todos los días que la energía en un país es el combustible del desarrollo y que todo el futuro del país depende de que haya o no energía. Lo entendí y me apasioné”.

La compañía está certificada como empresa B de triple impacto y trabaja en Comodoro Rivadavia con un equipo de 14 personas. Comenta que, "Estamos orgullosos de nuestra certificación y esperamos que haya más empresas que se sumen a esta iniciativa, porque son empresas que se comprometen a contribuir al cuidado del medio ambiente y al desarrollo de la comunidad donde desarrollamos la actividad generando bienestar".

Elsus SRL junto a Matuasto Films (realidad virtual), Thor Labs (soluciones basadas en inteligencia artificial mediante el análisis de video), Sinergia Software SAS, Urbonet (software), Block Builders (tokenización de activos) y Guardianes del Viento (seguridad urbana a través de sistemas de monitoreo) en la Exposición y Encuentros de Vinculación Empresaria y Negocios de la Patagonia (EVENPa) realizada en Puerto Madryn el 13, 14 y 15 de abril.

Casares tiene una mirada optimista sobre el Nodo impulsado desde la Municipalidad, comenta que “Representa ese espíritu de cambio, de innovación, de renovación y de futuro para Comodoro, porque sino Comodoro va a tender a desaparecer si no produce cambios tecnológicos.

Considera que es una oportunidad para desarrollar los conocimientos y la tecnología necesaria para poder saltar esta transición a las nuevas industrias que Comodoro necesita. Y enfatiza, “En el nodo tengo la oportunidad de desarrollar ideas nuevas, conocer y buscar soluciones a los problemas que tenemos para saltar la transición. Además de la vinculación con otros emprendedores, como es el caso de Cristián Benglenok (Thor Labs) o Sergio Lorenc (Sinergia), personas con las que comparto la misma visión”.

En relación a eventos como EVENPa señala que, “La vinculación para que sea exitosa no puede ser solo en Comodoro, hay que juntarse con otras localidades de la Patagonia y este salto de transición energética hay que hacerlo vinculándonos con la industria de Puerto Madryn porque tienen un desarrollo importante complementario con el nuestro, nosotros tenemos desarrollo en el petróleo. Si nos juntamos vamos a poder transicionar más fácilmente y menos traumáticamente porque la transición si no se hace ordenada, genera problemas”

Elsus junto a las empresas y PyMEs que se presentaron en el stand del Nodo de Comodoro, brindaron una charla en el marco de EVENPa donde comentaron sobre sus proyectos ante el auditorio del evento multisectorial de la Patagonia.