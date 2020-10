COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El Gobierno Nacional prorrogó este lunes el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ADPO) hasta el 25 de octubre, en el marco de la emergencia sanitaria establecida ante la pandemia de coronavirus COVID-19.

Entre las localidades que deberán cumplir con el Aislamiento obligatorio se encuentran los departamentos de Biedma y Escalante en la provincia de Chubut, es decir que la medida alcanza a las localidades de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con continúan con casos positivos de coronavirus en aumento, y que ya rozan los 3000 casos activos.

Ante este nueva disposición el ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich explicó a través de su cuenta de Twitter: "Me veo en la necesidad de aclarar algo, que dos departamentos de la provincia vuelvan al ASO no implica fase 1. El ASO tiene 4 fases y volver a este status no implica fase 1".

El miércoles finaliza el decreto provincial, por lo que esta semana se conocerán las nuevas medidas que regirán hasta el 25 de octubre en las ciudades de Comodoro, Rada Tilly y Puerto Madryn.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS REUNIONES SOCIALES?

Asimismo, Puratich aclaró que el fin de semana estuvo hablando con los intendentes de las distintas ciudades para analizar las posibles medidas del nuevo decreto que se emitirá desde la provincia, y destacó que "sacaremos un nuevo decreto más claro, no habrá nuevas variantes. No habrá reuniones sociales para el Día de la Madre, las reuniones están suspendidas", afirmó a FM Cadena Tiempo.