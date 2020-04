RAWSON (ADNSUR) - El crecimiento de casos de coronavirus en geriátricos de algunas provincias de Argentina encendió la alarma de las autoridades sanitarias del país. Desde el inicio de la pandemia, en Chubut se diseñaron protocolos con las condiciones en las que las actividades y centros de atención, incluidas las instituciones para mayores, deben actuar en el marco de la emergencia por el Covid-19. "Todos los geriátricos que están registrados y con las habilitaciones correspondientes están en muy buenas condiciones", afirmó a ADNSUR el ministro de Salud, Fabián Puratich.

Según precisó el funcionario, en Chubut "se está trabajando (en la actuación de los geriátricos) viendo lo que está pasando en otras partes del país". Y señaló en ese sentido que "hoy nosotros no tenemos circulación viral pero igualmente los protocolos ya fueron diseñados desde el principio de la pandemia".

Manifestó que es el Ministerio de Salud el encargado de diseñar los protocolos de actuación y, desde el área de Fiscalización Sanitaria, se hacen "las inspecciones en cuanto a la infraestructura y habilitaciones, los protocolos los bajamos y la responsabilidad del cumplimiento es de los dueños de las instituciones".

Afirmó que en el caso de la provincia, las instituciones que atienden a los adultos mayores están registradas y con las habilitaciones correspondientes: "Cumplen todas las normativas que se imparten", aseguró el ministro e indicó que "lo importante es que no haya lugares que sean ilegales porque no podemos acceder a no ser que haya una denuncia".

Reveló que en la página del Ministerio de Salud "se han ido subiendo todos los protocolos que hemos ido diseñando para cada una de la actividades o lugares que tenemos que proteger: desde atención al público hasta centros de salud y también están las condiciones en las que tienen que trabajar los geriátricos".