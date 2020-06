COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Durante las últimas horas, se confirmaron cuatro casos nuevos de coronavirus en la ciudad, tres de ellos contactos estrechos que surge de la investigación de los casos de los marineros; y el otro un trabajador del Hospital Alvear.

Tras confirmar este caso positivo del primer trabajador de la salud en Comodoro Rivadavia, el director del Hospital Alvear, Javier Cáceres confirmó que “no tuvo contacto con ninguna personas contagiada de Covid-19”. Y por su parte, el ministro de Salud Fabián, aclaró que “trabaja en el área de Covid”.

Al ser consultado, en conferencia de prensa, sobre la fuente de contagio del trabajador de la salud, se aclaró que se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Puratich manifestó que “no hay ningún elemento que justifique la declaración de transmisión comunitaria” de Covid-19 en Comodoro. "Nosotros enviamos informes a Nación, no está por ahora previsto esto", dijo. “Hoy se hará trabajo en terreno en uno de los barrios de Comodoro donde vive, es un barrio populoso, y de acuerdo a la situación se verá, pero hoy no tenemos ningún elementos para decir eso”, afirmó.

Asimismo, el ministro destacó que “es importante que el comportamiento social de las personas, es muy importante más allá de lo que se pueda hacer, la vida posterior” extra laboral “es muy importante respetarla y llevarla adelante”, dijo.

Puratich manifestó que “no puedes ser que de cada caso que se confirme tengamos una cantidad enorme de contactos estrechos. No nos podemos relajar, muchos de los contactos se han dado por compartir mates, utensilios”, aseveró.