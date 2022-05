En Comodoro se dispusieron puntos digitales para que quienes no puedan completar el Censo 2022 digital puedan acercarse, asesorarse, y realizarlo. Liliana Peralta, secretaria de Cultura de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, señaló que "están funcionando los once centros donde se colabora con los vecinos y vecinas para que puedan ir completando el formulario que es muy sencillo", y apuntó que "estos puntos digitales funcionan para aquellas personas que no tienen ningún dispositivo o no tienen conectividad a internet"

"Muchísima gente ya ha completado el formulario de manera particular, y en su mail van a recibir el código que tendrán que presentar al censista", indicó.

Son más de 3 mil los censistas los que van a recorrer los hogares de Comodoro.

"Esto de poder adelantarse completando el censo es colaborar con los censistas para que en ese recorrido lo hagan con mayor rapidez. Entonces es importante que sepan que el censista va a estar edificado con una pechera, también con una credencial y que no van a ingresar al domicilio. El censista recibe el código o completa el formulario sin no realizó el censo".

"Es muy importante que los comodorenses sepamos cuántos habitantes tenemos por todo lo que hace al contexto político y social"

"Mañana hasta las 17 hs hay tiempo de que los vecinos se acerquen a los distintos puntos digitales para llenar ese formulario con la ayuda del personal municipal. Quien lo haga desde su hogar puede hacerlo hasta el mismo 18 de mayo a las 8 de la mañana".



"Los censistas van a estar recorriendo los hogares desde las 8 hasta las 18 hs.

Muchísima gente se acercó y sigue acercándose a los puntos digitales a realizar el censo. Hasta un 30% de la población de la provincia ya se había censado digitalmente, no solo concurriendo a los puntos digitales sino haciéndolo de manera particular", dijo.

DONDE ESTÁN LOS PUNTOS DIGITALES

📌 CIP (Máximo Abásolo y Dr. Scocco) lunes y martes de 8.30 a 17 hrs.

📌 Esc. 738 (Kaiken 2135) lunes y martes de 8 a 13 hrs.

📌 Esc. 723 (Lisandro de la Torre 3400) lunes y martes de 8 a 13 hrs.

📌 Esc. 221 (Laguna Blanca 131) lunes y martes de 8 a 13 hrs.

📌 DIT (Belgrano 965) lunes y martes de 8.30 a 14.30 hrs. (Sólo para personal municipal)

📌 Centro de Jubilados B° Roca (Olavarria y Larroude) lunes y martes de 9 a 13 hrs.

📌 Asociación Vecinal René Favaloro (Ricardo Pettinari y Santo Zepeda 1930) sábado de 14 a 18 hrs y domingo de 10 a 17 hrs.

📌 Prospero Palazzo, Vecinal- Juan José Paso N°2525 lunes y martes de 8.30 a 14.30 hs

📌 Merendero “Caritas Felices del Faro” lunes de 10 a 13 hrs.

📌 Sede Vecinal B° Moure sábado de 13.30 a 17.30 hrs.

📌 Esc. 757 (Km3) lunes y martes de 9 a 19 hrs.