El intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, anunció que desde este viernes y por 72 horas habrá veda para la ingesta de agua desalinizada en la localidad. La decisión se suma a la recomendación de no consumir agua potable por los inéditos niveles de marea roja en los golfos Nuevo y San José, que incluso podrían haber provocado los casos de muerte de ballenas registrados en los últimos días.

“Se han detectado niveles históricos de marea roja en ambos golfos, en el Nuevo unas 18 mil unidades ratón y en el San José, 36 mil; eso no es usual, y ante este escenario nosotros hemos recomendado que el agua desalinizada no se consuma hasta tanto no tengamos los resultados de los análisis que se realizarán hoy”, argumentó Gandón a Radio 3.

“Ya están llegando las autoridades de Salud Ambiental con las de Servicios Públicos para hacer los muestreos, creemos que los cultivos demorarán no más allá de 72 horas y ahí nos enteraremos que nivel de toxinas tiene el agua o si pasa fitoplancton en los filtros de la planta”, confirmó el intendente.

Encontraron seis ballenas muertas en Puerto Pirámides

El mandatario, sin embargo, aclaró que “el agua sirve para lavar los platos, lavar la ropa y para bañarse, pero no para la ingesta diaria y tampoco para cocinar”.

En esta línea, dijo que “si fueran bacterias con la sencillez de hervir el agua no habría ningún inconveniente, pero como hablamos de factores que incluso me enteré que provocaron problemas intestinales en algunos vecinos, tomamos la decisión de sugerirle a la población que no consuma esa agua hasta tanto no tengamos los análisis”.

“Estamos trabajando codo a codo con el doctor Martín Lucero del Hospital Ísola en Puerto Madryn y con las subsecretarías de Pesca y Fauna”, valoró. “Si bien la planta desalinizadora todavía no desaliniza toda la demanda que tiene Puerto Pirámides y la Provincia nos abastece con camiones, hay una mezcla en las cisternas”, expuso.

Las 6 ballenas que aparecieron muertas en Chubut podrían haberse intoxicado con algas

“Siempre pasan estas cosas durante la temporada estival o en primavera, pero nunca de la magnitud de la que se está viviendo ahora”, dimensionó Gandón.

Muerte de las ballenas

En relación a la aparición de ballenas muertas, explicó que “un grupo de especialistas está haciendo un seguimiento de lo que está pasando con toda la fauna costera, se está trabajando incluso con biólogos del Cenpat, ONG y en los principales proyectos de investigación, pero la sospecha sobre esas muertes es debido justamente a la ingestión de estas algas toxicas, resultados que tardarán semanas en saberse a diferencia del agua potable”.

Respecto de la demora de 72 horas para conocer los resultados sobre el agua, recalcó que “los cultivos demandan ese plazo en este caso y en cualquier otra situación humana”.