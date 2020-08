PUERTO MADRYN (ADNSUR) - Desde el Área de Epidemiología del Hospital Isola de Puerto Madryn, volvieron a hacer hincapié en las medidas de cuidado ante el avance del coronavirus. Pidieron evitar las reuniones sociales y familiares, así como el intercambio de mates y besos. También solicitaron no trasladarse al centro asistencial si alguno mantuvo contacto con casos positivos.

Asimismo - según destaca Diario Jornada - enfatizó en la necesidad de cumplir con las recomendaciones para poder cortar con la cadena de transmisión de casos que se ha generado y cuyo inicio sigue siendo motivo de evaluación y análisis.

Además confirmó que Puerto Madryn tiene transmisión local por conglomerados. Ante esta realidad desde el sistema de salud se volvió a poner énfasis en la necesidad de comprender el proceder si una persona es contacto estrecho para no generar una circulación de personas que pueda conllevar a desplazar el virus.

“Por eso toma relevancia el contacto estrecho y es fundamental reforzar lo que tiene que hacer el contacto estrecho. Un claro ejemplo es no hacer lo que hizo el fin de semana, que es salir corriendo al sistema de salud porque quieren un hisopado. El hisopado no nos define nada en el inicio de la enfermedad”, afirmó Denise Acosta.

La referente epidemiológica remarcó que “el contacto estrecho se tiene que quedar aislado y aunque el hisopado le dé negativo, debe seguir aislado” porque el “haber salido compulsivamente a consultar pone en peligro a aquellas personas que no son contacto estrecho de ningún positivo y están sanas porque pudieron haber contagiado a alguien en salas de espera, o donde concurra siendo asintomático”.

Además, la profesional comprendió que “desespera, pero en la gran mayoría los síntomas son leves, los casos hoy activos todos tienen sintomatología leve y un solo paciente está internado en muy buenas condiciones. Esto no es un motivo de dirigirse a una urgencia”.

La necesidad del aislamiento del contacto estrecho es clave porque “nos permite cortar la cadena de transmisión. Si en forma particular decide hacerse un hisopado y da negativo, debe hacer el aislamiento por 14 días. El contacto estrecho sí o sí debe aislarse tenga o no el hisopado, tenga o no positivo”.

Dentro de las medidas y recomendaciones, enfatizó: “Si soy un contacto estrecho de un caso confirmado tengo que darme el tiempo para ver si me contagié o no”. Y explicó que ”hay un tiempo en el que uno no tiene que hacer cosas apresuradas, no es salir a una consulta médica a un centro de salud sino quedarme en casa, tener paciencia y comunicarme con el sistema de salud para plantear mi situación”.