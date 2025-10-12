Puerto Madryn alcanzó un 72% de ocupación en el fin de semana largo de octubre y se consolida como destino líder

Puerto Madryn volvió a brillar este fin de semana largo de octubre, consolidándose como uno de los destinos preferidos para quienes buscan combinar naturaleza, descanso y actividades al aire libre. El clima acompañó y los atractivos naturales y culturales de la ciudad y su comarca atrajeron a miles de turistas, que disfrutaron de una amplia variedad de propuestas durante estos días.

La combinación de paisajes únicos, como la temporada de avistaje de ballena franca austral, junto con eventos deportivos y tradicionales, convirtió a Puerto Madryn en un punto clave para el turismo nacional en esta época del año. La expectativa por la experiencia y la calidad de la estadía quedó reflejada en las cifras oficiales, que muestran un panorama alentador para la actividad turística local.

Según informó la Secretaría de Turismo municipal, la ocupación en alojamientos alcanzó picos destacados: un 97% en apart-hoteles y un 80% en hoteles convencionales. En promedio, durante los tres días de este fin de semana largo, la tasa de ocupación fue del 72%. La estadía promedio se mantuvo en tres noches, alineándose con el movimiento característico de esta fecha, que incluso comenzó a evidenciarse desde la semana previa.

Los visitantes provinieron principalmente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, que representaron el 51% del total. También se registró un importante flujo de turistas provenientes de distintas regiones de la Patagonia y de Córdoba, reflejando la diversidad geográfica que el destino logró captar.

En cuanto al traslado, el vehículo particular y el transporte aéreo continuaron siendo las formas predominantes de viaje. Además, se destacó que la mayoría de los visitantes arribaron en grupos familiares, motivados por el interés en conocer y disfrutar de la riqueza natural del lugar, un valor distintivo para Puerto Madryn.

La ciudad y su comarca viven un momento único con la temporada de ballena franca austral, pingüinos y orcas en pleno auge. Además, las opciones para los visitantes incluyen actividades como buceo y snorkel con lobos marinos, además de las múltiples experiencias que el Golfo Nuevo ofrece durante todo el año.

En paralelo, la costa fue escenario de un torneo nacional de beach tennis, mientras que se desarrollaron diversas propuestas vinculadas a la tradición campera, ferias de artesanías y otros atractivos que enriquecieron la oferta cultural y recreativa durante el fin de semana.

El destino sigue apostando a atraer turistas con promociones en alojamientos, experiencias turísticas y gastronomía. Por su parte, las compañías aéreas continúan ofreciendo beneficios que facilitan el acceso a la ciudad, consolidando a Puerto Madryn como un lugar ideal para combinar naturaleza, cultura y descanso.