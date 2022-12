Los médicos del servicio de guardias del Hospital de Puerto Madryn emitieron un comunicado dirigido a la población donde señalan que la situación en el sector es crítica.

“Decidimos dar a conocer a la población de la ciudad de Puerto Madryn la situación crítica que nos atraviesa, ya que creemos que afecta directamente la salud, calidad de vida y la integridad de las personas que viven en esta ciudad”, comienza el escrito.

En el texto, el personal de urgencia asegura que en el último tiempo han sufrido la pérdida de médicos pertenecientes al servicio por diversas razones: “renuncias por precarización laboral y obstáculos en el pase a planta, agotamiento físico y mental que llevó a compañeros a un detrimento en su salud obligándolos a cambiar de sector de trabajo y, por otro lado, decisiones personales reactivas a las pésimas condiciones en las que estamos trabajando que condicionaron la renuncia de profesionales”

Entraron a agredirlo a su casa de Madryn y se defendió con una amoladora

Los profesionales advirtieron que el servicio no cuenta con el personal suficiente para cubrir una atención adecuada. Mientras dicen que se necesitan al menos 4 médicos en el sector, indicaron que hoy sólo uno realiza esa labor. “Se sugiere un número de 4 médicos por guardia según la población actual del área (130.000 habitantes, más un estimado de 30.000 turistas por temporada), siendo en varias oportunidades 1 médico de guardia. Dado que desde nuestra labor nos ocupamos del servicio prehospitalario (ambulancia), atención de patologías frecuentes (gripe, gastroenteritis, etc.), ingreso de pacientes al nosocomio para diagnóstico y tratamiento y traslados en caso de que no haya cama, atención de urgencias y emergencias (infartos, accidentes vehiculares, paro cardíaco, entre otros) nos es humanamente imposible la atención adecuada por una cuestión lógica: un solo médico de guardia no puede responder a tanto”.

Puerto Madryn: alquilar una carpa en la playa costará $130 mil por mes

Por último, responsabilizan de la situación a las autoridades sanitarias del Hospital y de la provincia. “Responsabilizamos a la Dirección del Hospital, al Área Programática y por consiguiente al Ministerio de Salud de la provincia del Chubut de esta situación crítica que estamos atravesando y de las consecuencias vitales que pueda tener y solicitamos con suma urgencia una solución definitiva y con la calidad que consideramos que merecen los ciudadanos”.