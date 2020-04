CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Los ministerios de Educación de varias provincias analizan los mecanismos que permitirán volver a las aulas cuando se flexibilice el aislamiento social, preventivo y obligatorio y buscan alternativas para completar la currícula, incluso con la posible extensión del ciclo lectivo más allá de diciembre.



En Salta, el Ministerio de Educación desarrolló una plataforma virtual para complementar la disposición implementada desde el gobierno nacional.



El titular de esa cartera, Matías Cánepa, detalló el pasado martes que en esta plataforma "está incorporada además la plataforma nacional", y que se pueden encontrar "contenidos para cada uno de los niveles y capacitación para que los docentes conozcan las herramientas para trabajar con sus alumnos".



El funcionario explicó que la manera en la que "se van a recuperar los contenidos se decidirá más adelante, en el ámbito del Consejo Federal de Educación".



"Tenemos que ver hasta cuándo van a estar cerradas nuestras escuelas y, en base a esto, se determinará cómo se va a avanzar", aclaró.



En Tucumán, las prioridades fijadas por las autoridades locales fueron "cuidar la salud y la educación" y el gran desafío es que la pandemia de coronavirus "no traiga desigualdad entre los alumnos", según sostuvo el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmayer, al ser consultado por Télam.



Sobre el modo de recuperar el tiempo, Lichmayer expresó: "Hay que planificar distintos escenarios posibles" sobre la extensión del calendario educativo porque "esa es una decisión que se tomará a nivel nacional y tendrá que ver con el desarrollo del aspecto epidemiológico".



De todos modos, aclaró que "en este momento la prioridad es la salud y tratar de monitorear como se desarrolla la tarea que se está desarrollando".



Por eso, agregó sobre la forma en que se regresará a las aulas una vez que termine el período de aislamiento que "esa es una decisión que se tomará a nivel nacional y tendrá que ver con el desarrollo del aspecto epidemiológico".



En La Pampa, el ministro de Educación de la provincia, Pablo Maccione afirmó hoy que "se está garantizando la educación, bajo otra modalidad, en un contexto absolutamente diferente pero la educación está llegando a cada hogar, aún en aquellos donde no hay conectividad para el dictado de clases o encuentros pedagógicos virtuales".



En dialogo con Télam, Maccione agregó que "en La Pampa se están dictando las clases luego que se emitiera una resolución, facultando a los y las directivas a instrumentar las formas más convenientes para garantizar el vínculo pedagógico"; y sobre el regreso a las aulas, aclaró que "nada está definido, es el día a día, y todas las decisiones se adoptarán en un contexto federal entre Nación y todos los ministros de educación del país"



En Mendoza, el titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Tomás, en diálogo con Télam expreso con relación al reinicio de clases que "el regreso será escalonado, no lo marcará el Ministerio de Educación sino será una decisión epidemiológica: el regreso probablemente sea escalonado por regiones tal vez por municipios según como se desarrolle la pandemia en la Argentina".



Además, en la DGE pusieron en marcha la "Escuela Digital Mendoza", un sitio web donde se concentran las actividades que realizan los estudiantes de todos los niveles, en el que se registraron en menos de dos semanas 791.202 visitas. Para aquellos alumnos que no tengan conexión de Internet en sus casas comenzarán a entregar cuadernillos el lunes próximo.



Por último, Tomas señaló que "seguramente hasta fines de abril, no van a volver las clases presenciales" y que "hacen falta los momentos de receso, pues hoy los docentes están trabajando y mucho".



"Mendoza no está para trabajar entre navidad y Año Nuevo, sino que el calendario se va terminar como está. Y el invernal tampoco creo que sea necesario acortarlo pero quizás moverlo", sostuvo.



En Chubut, el ministro de educación de la provincia, Andrés Meiszner, recordó que "está disponible la plataforma digital Chubut Educa que permitirá el vínculo pedagógico de los estudiantes con sus docentes" a la que ya adhirieron el 82 por ciento de las escuelas que representan más de 3.400 aulas de todos los niveles.



Respecto al inicio de clases, Meiszner reconoció que "es impredecible" y agregó: "El escenario que nosotros tenemos es de 30, 60 y hasta 90 días de cuarentena, tal como informó ADNSUR, de manera que no hay que descartar que estemos sin clases hasta después de las vacaciones de invierno, es decir recién en julio".



Por último, en Río Negro, informaron desde prensa del gobierno provincial que los chicos están teniendo clases por Internet. Además, existe la opción de que sus padres puedan retirar las fotocopias de las tareas en los quioscos y negocios designados.



Con respecto al reinicio de clases, dependerá de la extensión o no luego del aislamiento social y obligatorio dispuesto en todo el país.