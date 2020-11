COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Trabajadores de camiones de contenedores protestaron en el municipio pasado el mediodía de este lunes. "Tenemos una escombrera en zona norte pero necesitamos la de zona sur", expresó Martín Carrizo, uno de los manifestantes, en diálogo con ADNSUR. Además, dijo que "por batea estamos una patente; tendría que dejar de existir eso".

"Todo el tiempo se nos suman más impuestos, como el de la batea; ahora nos quieren poner GPS en los camiones, chip en las bateas y realmente no estamos en condiciones de afrontar gastos innecesarios en el estado en el que se encuentra el país", especificó uno de los manifestantes.

"Los costos son muy bajos de la batea; no nos dan los costos para ir a Km. 18. Te piden una batea en el Industrial o el Cordón Forrstal y tenemos que ir a tirar a Km. 18. Entre que vas y volvés son 36 km. mñas el recorrido de barrio a barrio", mencionó.

Explicóp a su vez que "el combustible aumentó" y cuestionó: "nos siguen agregando impuestos. No hemos subido la batea desde hace mucho tiempo. Vale 2 mil pesos. Se cobra por día y a veces con el costo no nos alcanza. Subirla es quedarse sin trabajo porque la gente busca precios y si está muy cara no la pide. Trata de dejar la basura en otro lugar", dijo el trabajador.

"El reclamo es de diferentes empresas que se dedican a los portacontenedores, haciendo el reclamo todos tirando para el mismo lado", detalló.