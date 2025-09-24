El Concejo Deliberante de Pico Truncado se apresta a discutir un proyecto que busca implementar controles toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios municipales y autoridades electas, con el fin de garantizar una gestión pública transparente, íntegra y responsable.

La iniciativa, presentada por el concejal Carlos Morón (h), se perfila como una medida pionera en la provincia, destinada a reforzar la confianza ciudadana en quienes ocupan cargos públicos.

UN PROYECTO PARA AUMENTAR LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

La propuesta consiste en que todos los funcionarios municipales, sin distinción de cargo o forma de designación, se sometan a un examen toxicológico preventivo de orina de manera obligatoria.

Rescataron a un nene de 4 años en la ruta 3: deambulaba solo, sucio y golpeado

Esto incluye tanto a quienes desempeñan funciones temporales o permanentes, remuneradas u honorarias, ya sea por elección popular, designación directa o cualquier otro método legal, siempre que realicen actividades en nombre o al servicio del Estado municipal o sus entidades en todos sus niveles jerárquicos.

Carlos Morón (h) explicó que el objetivo central de esta ordenanza es «garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública». En ese marco, se busca garantizar que quienes administran la cosa pública estén en condiciones óptimas para ejercer sus responsabilidades, sin el riesgo potencial que implica el consumo de sustancias prohibidas que alteren su juicio o desempeño.

CÓMO SE LLEVARÍAN A CABO LOS CONTROLES TOXICOLÓGICOS

El procedimiento propuesto establece que el examen a realizar será un test de «screening» que detecte la presencia de sustancias psicoactivas no recetadas, tales como cocaína, marihuana, opiáceos, anfetaminas, metanfetaminas, alucinógenos y drogas sintéticas. Este control preventivo y periódico estará orientado a evitar situaciones que puedan comprometer la gestión pública.

Del boom al freno: cómo cambió el mercado automotor en Comodoro entre las indemnizaciones petroleras y la falta de crédito

El Ejecutivo municipal tendrá la responsabilidad de designar la autoridad de aplicación del proyecto, quien será la encargada de recibir y gestionar los certificados emitidos por las instituciones de salud habilitadas para realizar estas pruebas.

Los resultados serán confidenciales y solo podrán ser divulgados en caso de detectarse un resultado positivo. Además, las pruebas tendrán una vigencia de 48 horas, lapso en el cual el funcionario deberá presentar el certificado correspondiente ante la Dirección de Recursos Humanos.

Es padre, tiene 7 hijos y trepó una antena para reclamar por trabajo: “No subas más, cabezón”

Se contempla además el derecho a presentar una contraprueba en caso de un resultado inicial positivo. Esta segunda verificación será fundamental para garantizar el debido proceso y evitar sanciones injustas.

CONSECUENCIAS Y SANCIONES ANTE RESULTADOS POSITIVOS

El proyecto establece un régimen sancionatorio claro y estricto. Si la contraprueba confirma la presencia de sustancias psicoactivas, el funcionario será cesado de su cargo de manera inmediata. En el caso de quienes accedieron a sus funciones por elección popular, se aplicarán los procedimientos de suspensión o revocación del mandato conforme a lo dispuesto en la Constitución provincial. Petróleo en caída: en 10 años la cuenca San Jorge perdió 36% de reservas y Santa Cruz retrocedió 60%

El texto legal también estipula que la negativa a realizar el examen será considerada como un resultado positivo, por lo que la misma sanción será aplicada a quien se niegue a someterse a la prueba toxicológica. Este punto busca evitar maniobras para eludir los controles y asegurar el cumplimiento efectivo de la norma.

Importante destacar que los costos de los estudios deberán ser afrontados íntegramente por cada funcionario, sin hacer uso de recursos públicos municipales. Esto subraya la responsabilidad individual y evita impactos económicos en el erario local.

La presentación de esta iniciativa en el Concejo Deliberante de Pico Truncado generó expectativas tanto en el ámbito político como en la comunidad, ya que sería una de las primeras localidades en la provincia en implementar un control toxicológico obligatorio y sistemático para quienes ejercen funciones públicas.

Mandaron a matar al comerciante que los adoptó y ahora no podrán heredar sus bienes

Con información de Pico Truncado HD, editada y redactada por un periodista de ADNSUR