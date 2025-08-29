El clima en Neuquén para este viernes 29 de agosto estará marcado por la nubosidad y el viento del sudeste, según el pronóstico emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Las temperaturas se mantendrán contenidas en la mayoría de las localidades, con mínimas más frías hacia el sector cordillerano.

Clima en Neuquén capital

En la ciudad de Neuquén, se espera un cielo cubierto durante el día y mayormente cubierto hacia la noche. La temperatura máxima alcanzará los 20°C, mientras que la mínima se ubicará en los 5°C. El viento más fuerte soplará desde el sudeste en horas de la noche, con ráfagas que podrían llegar a 62 km/h.

Pronóstico en el centro de la provincia

En Zapala, el clima será inestable durante la jornada y cubierto por la noche. La máxima será de 13°C y la mínima de 9°C. Los vientos se sentirán con mayor intensidad durante el día, con ráfagas de hasta 48 km/h desde el sudeste.

En Cutral Co y Plaza Huincul, el cielo se presentará parcialmente nublado en el día y cubierto durante la noche. La temperatura máxima será de 16°C y la mínima de 9°C. El viento más fuerte soplará desde el sudeste durante la tarde, con ráfagas de hasta 51 km/h.

Condiciones en la cordillera neuquina

En Villa La Angostura, se prevé un cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente despejado por la noche. Las temperaturas marcarán una máxima de 10°C y una mínima de -3°C, una de las más bajas de la provincia. El viento soplará con menor intensidad en comparación con otras zonas, alcanzando los 20 km/h.

Norte de Neuquén

En Chos Malal, la jornada comenzará con cielo mayormente despejado, aunque por la noche podrían registrarse lluvias débiles y dispersas. La temperatura máxima será de 12°C y la mínima de 8°C. El viento, proveniente del sudeste, alcanzará ráfagas de hasta 21 km/h durante la noche.