El clima en Neuquén tendrá este viernes 26 de septiembre una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con descenso de temperaturas, presencia de vientos intensos y lluvias en la cordillera. Así lo informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) en su último parte meteorológico.

Según el organismo, el tiempo estará dominado por el ingreso de aire frío y húmedo en la región, lo que generará un contraste con las condiciones más templadas de los últimos días. Se prevén cielos cubiertos durante gran parte de la jornada, con mejoras hacia la noche en algunas localidades del centro y norte provincial.

Pronóstico para la ciudad de Neuquén

En la capital provincial se espera un día inestable, con una máxima de 19 °C y una mínima de apenas 3 °C. El cielo permanecerá mayormente cubierto y hacia la noche el viento soplará desde el sudoeste, con ráfagas de hasta 64 km/h, lo que obligará a extremar precauciones en el tránsito urbano y en rutas cercanas.

Zapala

La ciudad del centro neuquino tendrá una jornada con cielo mayormente cubierto y una máxima de 14 °C, mientras que la mínima será de 6 °C. Por la noche, el clima mejorará con cielo despejado, aunque persistirá el viento con ráfagas de hasta 60 km/h desde el oeste.

Cutral Co y Plaza Huincul

El dúo de ciudades petroleras presentará cielo mayormente cubierto durante el día y despejado en la noche. Se espera una máxima de 18 °C y una mínima de 1 °C, con ráfagas de 51 km/h desde el sudoeste durante las horas nocturnas.

Villa La Angostura

En la zona cordillerana, el pronóstico anticipa lluvias débiles y dispersas tanto de día como de noche. Las temperaturas se ubicarán en torno a los 9 °C de máxima y 4 °C de mínima, con ráfagas que alcanzarán los 42 km/h desde el noroeste.

Chos Malal

En el norte neuquino se prevé un día inestable, con una máxima de 13 °C y una mínima de 4 °C, la más baja registrada en el informe. Durante la noche, el cielo se presentará despejado a parcialmente nublado. El viento alcanzará ráfagas de 46 km/h desde el noroeste durante la jornada.