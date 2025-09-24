La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) dio a conocer el pronóstico para este miércoles 24 de septiembre en Neuquén y distintas ciudades de la provincia. La jornada se caracterizará por un ascenso de la temperatura, aunque también por la presencia de viento intenso, con ráfagas que se harán sentir sobre todo en la capital provincial.

Neuquén capital: viento fuerte y máxima de 21°C

En la ciudad de Neuquén se espera un día con cielo cubierto y una temperatura máxima de 21°C. Los vientos soplarán desde el noreste con ráfagas que alcanzarán los 48 km/h durante la jornada. Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto y la temperatura descenderá a 6°C, pero el viento aumentará en intensidad, con ráfagas de hasta 68 km/h.

Zapala: frío matinal y viento moderado

La localidad de Zapala tendrá un día nublado, con una máxima de 15°C y ráfagas de viento del noreste que llegarán a los 28 km/h. Por la noche, se prevé una mínima de 2°C, cielo mayormente cubierto y vientos que alcanzarán los 35 km/h.

San Martín y Villa La Angostura: condiciones más frías

En San Martín de los Andes, el pronóstico marca un día nublado, con una máxima de 11°C y vientos del este con ráfagas de 16 km/h. Durante la noche, la mínima descenderá a -1°C, con cielo parcialmente nublado y vientos de baja intensidad.

En Villa La Angostura, también habrá cielo cubierto, con una máxima de apenas 8°C y vientos del sudoeste con ráfagas de 13 km/h. Por la noche se mantendrá el cielo nublado, con una mínima de 6°C y vientos suaves del sudeste.

Chos Malal: nublado y fresco

En el norte neuquino, Chos Malal amanecerá con cielo mayormente cubierto, una máxima de 12°C y vientos del sudeste con ráfagas de 10 km/h. Durante la noche, se espera que la mínima descienda a 7°C, con cielo cubierto y ráfagas de hasta 11 km/h.