El clima en Neuquén para este jueves 21 de agosto estará marcado por la combinación de nevadas en la cordillera, fuertes ráfagas de viento en la meseta y temperaturas bajo cero en diversas ciudades de la provincia, según informó la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Neuquén Capital: día soleado y noche ventosa

En Neuquén Capital se prevé un día mayormente despejado, con una máxima de 17 °C y una mínima que descenderá a 1 °C. La tranquilidad de la jornada se verá interrumpida en horas nocturnas, cuando el viento del oeste alcanzará ráfagas de hasta 62 km/h, lo que podría afectar la circulación y la sensación térmica.

Zapala: inestabilidad y frío intenso

En Zapala, la jornada estará marcada por la inestabilidad, tanto de día como de noche. La máxima apenas llegará a 9 °C, mientras que la mínima descenderá a -6 °C, una de las más bajas de la región. El viento se intensificará hacia la noche, con ráfagas de hasta 57 km/h, acentuando el frío extremo.

Cutral Co y Plaza Huincul: heladas y viento nocturno

Las localidades de Cutral Co y Plaza Huincul tendrán un panorama similar: inestabilidad diurna y un cielo que se despejará hacia la noche. La máxima será de 14 °C y la mínima se ubicará en -4 °C. El viento se hará sentir especialmente durante la noche, con ráfagas cercanas a los 57 km/h desde el oeste.

Villa La Angostura: nevadas y temperaturas bajo cero

En la zona cordillerana, Villa La Angostura se prepara para un día de nevadas moderadas que se debilitarán hacia la noche. La temperatura máxima no superará los 0 °C, mientras que la mínima alcanzará los -8 °C. El viento soplará desde el noroeste con una intensidad moderada de 22 km/h.

Chos Malal: viento blanco y frío extremo

El pronóstico en Chos Malal anticipa condiciones más severas, con la presencia de viento blanco durante todo el día y nevadas débiles por la noche. La máxima será de apenas 6 °C y la mínima caerá a -6 °C. El viento del noroeste soplará con fuerza, alcanzando una velocidad de hasta 78 km/h, lo que complicará la visibilidad y la circulación en la zona.