La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) informó que este viernes 3 de octubre se presentará con cielos cubiertos, temperaturas variables y fuertes ráfagas de viento en la provincia del Neuquén. El fenómeno afectará tanto al valle como a la cordillera, con registros que superarán los 80 km/h en algunas localidades.

Neuquén capital

En la capital provincial se prevé cielo cubierto durante todo el día, con una temperatura máxima de 31 °C y una mínima de 6 °C. El viento soplará desde el oeste con 32 km/h durante la jornada, intensificándose hacia la noche con ráfagas de hasta 57 km/h.

Zapala

La ciudad de Zapala también tendrá cielo cubierto durante todo el viernes. La máxima será de 22 °C y la mínima de 10 °C. El viento soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de 54 km/h durante el día y hasta 74 km/h en la noche, lo que marcará una jornada ventosa.

Cutral Co y Plaza Huincul

En el centro de la provincia, Cutral Co y Plaza Huincul tendrán un clima marcado por la nubosidad y el viento intenso. La temperatura máxima rondará los 28 °C y la mínima será de 15 °C. Las ráfagas alcanzarán los 61 km/h en horas del día y podrían trepar hasta 87 km/h durante la noche, una de las zonas con mayor impacto del fenómeno.

Villa La Angostura

La localidad cordillerana tendrá un panorama más frío e inestable. Se anticipa cielo cubierto durante toda la jornada y la posibilidad de nevadas débiles hacia la noche. La temperatura máxima llegará apenas a los 12 °C, mientras que la mínima será de 3 °C. El viento se mantendrá desde el noroeste, con ráfagas de 54 km/h durante el día y 39 km/h por la noche.

Chos Malal

En el norte neuquino, Chos Malal presentará condiciones de cielo parcialmente nublado y ventoso. La máxima será de 22 °C y la mínima de 7 °C. Las ráfagas llegarán a 77 km/h durante la tarde, aunque descenderán a 32 km/h en horas de la noche.