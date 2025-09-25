El pronóstico emitido por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa para este jueves 25 de septiembre una jornada con condiciones diversas en la provincia de Neuquén, marcada por temperaturas en ascenso, ráfagas de viento intensas y variaciones climáticas según la región.

En la ciudad de Neuquén, el cielo permanecerá cubierto durante toda la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 27 °C y la mínima será de 11 °C. El viento tendrá mayor protagonismo hacia la noche, cuando se esperan ráfagas de hasta 68 km/h provenientes del sector este.

En Zapala, las condiciones serán similares, con cielo cubierto en el día y la noche. La temperatura máxima será de 22 °C y la mínima de 11 °C. Las ráfagas de viento llegarán a 49 km/h desde el oeste durante la noche.

Para Cutral Co y Plaza Huincul, el cielo se mantendrá cubierto a lo largo del jueves. La máxima trepará a 25 °C, mientras que la mínima será de 14 °C. En estas ciudades, el viento se presentará con menor intensidad en comparación con otras zonas, alcanzando ráfagas de 22 km/h desde el sudoeste durante la noche.

En Villa La Angostura se espera un clima más variable. Durante el día predominará el cielo despejado con una máxima de 16 °C, pero hacia la noche llegarán lluvias débiles y dispersas, acompañadas de un marcado descenso de la temperatura hasta 0 °C. El viento más intenso se registrará en horas diurnas, con ráfagas de 50 km/h desde el sur.

En Chos Malal, al norte provincial, el jueves estará caracterizado por cielo mayormente cubierto en el día y parcialmente nublado hacia la noche. La máxima alcanzará los 23 °C y la mínima será de 3 °C. Durante la tarde se prevén ráfagas de 61 km/h desde el oeste, lo que marcará una jornada ventosa en esa zona.